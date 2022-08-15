Путин: российское оружие опережает западное на десятилетия

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Владимир Путин похвалил отечественные наработки в вооружении Фото:

Российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Многие из них на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах», — высказался Путин на форуме «Армия-2022», который транслировался на телеканале «Россия-24».

На форуме «Армия-2022» представлены перспективные образцы техники и вооружения. СМИ сообщали, что на мероприятии впервые презентуют новую крылатую ракету X-69.

Ранее Путин назвал российскую армию наиболее эффективной в мире. В июне президент РФ сообщал, что в России введут в эксплуатацию до конца года первый ракетный комплекс «Сармат».

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Российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Многие из них на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах», — высказался Путин на форуме «Армия-2022», который транслировался на телеканале «Россия-24». На форуме «Армия-2022» представлены перспективные образцы техники и вооружения. СМИ сообщали, что на мероприятии впервые презентуют новую крылатую ракету X-69. Ранее Путин назвал российскую армию наиболее эффективной в мире. В июне президент РФ сообщал, что в России введут в эксплуатацию до конца года первый ракетный комплекс «Сармат».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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