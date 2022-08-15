Путин: российское оружие опережает западное на десятилетия

Российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Многие из них на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах», — высказался Путин на форуме «Армия-2022», который транслировался на телеканале «Россия-24».
На форуме «Армия-2022» представлены перспективные образцы техники и вооружения. СМИ сообщали, что на мероприятии впервые презентуют новую крылатую ракету X-69.
Ранее Путин назвал российскую армию наиболее эффективной в мире. В июне президент РФ сообщал, что в России введут в эксплуатацию до конца года первый ракетный комплекс «Сармат».
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