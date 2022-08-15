Путин: российское оружие опережает западное на десятилетия

15 августа 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин похвалил отечественные наработки в вооружении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Многие из них на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах», — высказался Путин на форуме «Армия-2022», который транслировался на телеканале «Россия-24». На форуме «Армия-2022» представлены перспективные образцы техники и вооружения. СМИ сообщали, что на мероприятии впервые презентуют новую крылатую ракету X-69. Ранее Путин назвал российскую армию наиболее эффективной в мире. В июне президент РФ сообщал, что в России введут в эксплуатацию до конца года первый ракетный комплекс «Сармат».

Российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Многие из них на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах», — высказался Путин на форуме «Армия-2022», который транслировался на телеканале «Россия-24». На форуме «Армия-2022» представлены перспективные образцы техники и вооружения. СМИ сообщали, что на мероприятии впервые презентуют новую крылатую ракету X-69. Ранее Путин назвал российскую армию наиболее эффективной в мире. В июне президент РФ сообщал, что в России введут в эксплуатацию до конца года первый ракетный комплекс «Сармат».