Путин назвал армию России лучшей в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире нет более эффективной армии, чем российская. С таким заявлением он выступил во время общения с военнослужащими после встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.
«Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что — другого качества», — сказал Путин во время неформального общения с военнослужащими. Его слова приводит ТАСС.
Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире в 2021 году по мнению издания Global Firepower. В исследовании учитываются более 50 индивидуальных факторов. Среди них не только военная мощь, но и размер оборонного бюджета, логистика и географическое положение. Такая уникальная формула позволяет маленьким, но более технологически продвинутым странам соревноваться с более крупными, но менее развитыми.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире нет более эффективной армии, чем российская. С таким заявлением он выступил во время общения с военнослужащими после встречи с выпускниками военных вузов в Кремле. «Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что — другого качества», — сказал Путин во время неформального общения с военнослужащими. Его слова приводит ТАСС. Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире в 2021 году по мнению издания Global Firepower. В исследовании учитываются более 50 индивидуальных факторов. Среди них не только военная мощь, но и размер оборонного бюджета, логистика и географическое положение. Такая уникальная формула позволяет маленьким, но более технологически продвинутым странам соревноваться с более крупными, но менее развитыми.