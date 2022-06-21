Путин назвал армию России лучшей в мире

21 июня 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

В мире нет более эффективной армии, чем в РФ, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире нет более эффективной армии, чем российская. С таким заявлением он выступил во время общения с военнослужащими после встречи с выпускниками военных вузов в Кремле. «Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что — другого качества», — сказал Путин во время неформального общения с военнослужащими. Его слова приводит ТАСС. Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире в 2021 году по мнению издания Global Firepower. В исследовании учитываются более 50 индивидуальных факторов. Среди них не только военная мощь, но и размер оборонного бюджета, логистика и географическое положение. Такая уникальная формула позволяет маленьким, но более технологически продвинутым странам соревноваться с более крупными, но менее развитыми. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире нет более эффективной армии, чем российская. С таким заявлением он выступил во время общения с военнослужащими после встречи с выпускниками военных вузов в Кремле. «Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что — другого качества», — сказал Путин во время неформального общения с военнослужащими. Его слова приводит ТАСС. Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире в 2021 году по мнению издания Global Firepower. В исследовании учитываются более 50 индивидуальных факторов. Среди них не только военная мощь, но и размер оборонного бюджета, логистика и географическое положение. Такая уникальная формула позволяет маленьким, но более технологически продвинутым странам соревноваться с более крупными, но менее развитыми.