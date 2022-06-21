Путин: ракета «Сармат» встанет на дежурство до конца года

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, поле, зрк, цветы, природа, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Новый ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в конце года Фото:

Первый ракетный комплекс «Сармат» будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений России

«Первый „Сармат“ встанет на боевое дежурство в конце года», — заявил Путин. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24».

Ракетный комплекс «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения. Разработкой комплекса занимался «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева».

Первый запуск «Сармата» состоялся в апреле 2022 года с космодрома «Плесецк». В США выразили обеспокоенность новым российским вооружением. Глава Командования воздушно-космической обороны США Глен Ванхерк заявил, что оно представляет «главную военную угрозу» для США.

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Первый ракетный комплекс «Сармат» будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений России «Первый „Сармат“ встанет на боевое дежурство в конце года», — заявил Путин. Трансляция выступления велась на телеканале «Россия 24». Ракетный комплекс «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения. Разработкой комплекса занимался «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева». Первый запуск «Сармата» состоялся в апреле 2022 года с космодрома «Плесецк». В США выразили обеспокоенность новым российским вооружением. Глава Командования воздушно-космической обороны США Глен Ванхерк заявил, что оно представляет «главную военную угрозу» для США.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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