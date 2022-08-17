В МИД Украины назвали поставки оружия вложением в безопасность ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки вооружения на Украину являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Об этом он сказал в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Оружие было в центре внимания моего разговора с Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников. Военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта, остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира», — написал Кулеба в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Он также поблагодарил США за неизменную поддержку.
США и другие страны отправляют оружие Киеву и помогают Украине финансово в связи со спецоперацией РФ, которая проходит на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является освобождение Донбасса и демилитаризация Украины. В Кремле заявляли, что поставки западного вооружения угрожают безопасности континента. Транспорт с оружием от НАТО может считаться целью для атаки со стороны российской армии, цитируют «Дни.ру» министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки вооружения на Украину являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Об этом он сказал в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Оружие было в центре внимания моего разговора с Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников. Военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта, остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира», — написал Кулеба в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Он также поблагодарил США за неизменную поддержку. США и другие страны отправляют оружие Киеву и помогают Украине финансово в связи со спецоперацией РФ, которая проходит на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является освобождение Донбасса и демилитаризация Украины. В Кремле заявляли, что поставки западного вооружения угрожают безопасности континента. Транспорт с оружием от НАТО может считаться целью для атаки со стороны российской армии, цитируют «Дни.ру» министра обороны РФ Сергея Шойгу.