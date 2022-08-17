17 августа 2022

В МИД Украины назвали поставки оружия вложением в безопасность ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, СВО, наемники
Дмитрий Кулеба обсудил с США поставки оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки вооружения на Украину являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Об этом он сказал в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Оружие было в центре внимания моего разговора с Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников. Военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта, остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира», — написал Кулеба в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Он также поблагодарил США за неизменную поддержку.

США и другие страны отправляют оружие Киеву и помогают Украине финансово в связи со спецоперацией РФ, которая проходит на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является освобождение Донбасса и демилитаризация Украины. В Кремле заявляли, что поставки западного вооружения угрожают безопасности континента. Транспорт с оружием от НАТО может считаться целью для атаки со стороны российской армии, цитируют «Дни.ру» министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки вооружения на Украину являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Об этом он сказал в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Оружие было в центре внимания моего разговора с Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников. Военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта, остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира», — написал Кулеба в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Он также поблагодарил США за неизменную поддержку. США и другие страны отправляют оружие Киеву и помогают Украине финансово в связи со спецоперацией РФ, которая проходит на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является освобождение Донбасса и демилитаризация Украины. В Кремле заявляли, что поставки западного вооружения угрожают безопасности континента. Транспорт с оружием от НАТО может считаться целью для атаки со стороны российской армии, цитируют «Дни.ру» министра обороны РФ Сергея Шойгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...