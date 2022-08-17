В МИД Украины назвали поставки оружия вложением в безопасность ЕС

18 августа 2022 в 07:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба обсудил с США поставки оружия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки вооружения на Украину являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Об этом он сказал в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Оружие было в центре внимания моего разговора с Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников. Военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта, остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира», — написал Кулеба в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Он также поблагодарил США за неизменную поддержку. США и другие страны отправляют оружие Киеву и помогают Украине финансово в связи со спецоперацией РФ, которая проходит на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является освобождение Донбасса и демилитаризация Украины. В Кремле заявляли, что поставки западного вооружения угрожают безопасности континента. Транспорт с оружием от НАТО может считаться целью для атаки со стороны российской армии, цитируют «Дни.ру» министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки вооружения на Украину являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Об этом он сказал в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Оружие было в центре внимания моего разговора с Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников. Военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта, остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира», — написал Кулеба в соцсети Twitter (заблокирована в РФ). Он также поблагодарил США за неизменную поддержку. США и другие страны отправляют оружие Киеву и помогают Украине финансово в связи со спецоперацией РФ, которая проходит на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является освобождение Донбасса и демилитаризация Украины. В Кремле заявляли, что поставки западного вооружения угрожают безопасности континента. Транспорт с оружием от НАТО может считаться целью для атаки со стороны российской армии, цитируют «Дни.ру» министра обороны РФ Сергея Шойгу.