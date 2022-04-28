В Кремле заявили об угрозе континенту из-за поставок оружия Киеву

28 апреля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Запад провоцирует нестабильность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки вооружения западными странами на Украину угрожают безопасности континента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями Украины и других стран, — это те действия, которые угрожают безопасности континента. Провоцируют нестабильность», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нужно доставлять тяжелое вооружение не только на Украину, но и в Грузию, и Молдавию. По ее словам, бездействие Запада может стать величайшей провокацией. Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стала помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В связи с этим страны Запада активно поставляют Украине вооружение. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Поставки вооружения западными странами на Украину угрожают безопасности континента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями Украины и других стран, — это те действия, которые угрожают безопасности континента. Провоцируют нестабильность», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что нужно доставлять тяжелое вооружение не только на Украину, но и в Грузию, и Молдавию. По ее словам, бездействие Запада может стать величайшей провокацией. Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стала помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В связи с этим страны Запада активно поставляют Украине вооружение.