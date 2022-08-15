МИД Литвы: аппетит Евросоюза в плане новых санкций иссяк

16 августа 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

МИД Литвы отметил, что страны ЕС с тревогой смотрят на будущую зиму из-за цен на газ и электроносители Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Аппетит Евросоюза в отношении новых санкций против России иссяк. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму, ведь речь идет о ценах на газ и энергоносители», — отметил Ландсбергис, отвечая на вопрос, есть ли в планах ЕС ввести новые санкции против РФ. При этом он отметил, что у ЕС по-прежнему есть желание вводить санкции протии России. Он уточнил, что это будет тогда, когда Европа сможет справиться с ситуацией в сфере энергоносителей. Ранее стало известно о том, что власти Литвы собрались судиться с РФ из-за спецоперации на Украине. До этого Украина подала иск против России в июне. Согласно документу, Украина требует полного вывода российских войск и присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов.

Аппетит Евросоюза в отношении новых санкций против России иссяк. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму, ведь речь идет о ценах на газ и энергоносители», — отметил Ландсбергис, отвечая на вопрос, есть ли в планах ЕС ввести новые санкции против РФ. При этом он отметил, что у ЕС по-прежнему есть желание вводить санкции протии России. Он уточнил, что это будет тогда, когда Европа сможет справиться с ситуацией в сфере энергоносителей. Ранее стало известно о том, что власти Литвы собрались судиться с РФ из-за спецоперации на Украине. До этого Украина подала иск против России в июне. Согласно документу, Украина требует полного вывода российских войск и присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам. Спецоперацию на территории Украины, которая проходит вынужденно, президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причиной стали участившиеся обстрелы ДНР и ЛНР со стороны украинской армии и националистических батальонов.