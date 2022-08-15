В Тобольске бродячие собаки загрызли домашних животных

16 августа 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

В Тобольске бродячие собаки нападают на домашних животных (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тобольска (Тюменская область) жалуются на бродячих собак, которые загрызли их домашних животных. Об этом горожане написали в одной из городских групп социальной сети «Вконтакте». «Улица 2-й Вокзальный переулок. Одолели бродячие собаки. Загрызли двух кошек у соседей, у нас — 10 уток. У других соседей гоняют барана в загоне», — написал анонимный пользователь в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, с этой проблемой местные жители обращались в экстренную службу по номеру 112. Там приняли заявку на отлов, но спустя три недели ничего не поменялось. Кроме того, каждую ночь жители вынуждены выходить и отгонять собак. Агентство направило запрос в департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности горадминистрации Тобольска. Ответ ожидается.

Жители Тобольска (Тюменская область) жалуются на бродячих собак, которые загрызли их домашних животных. Об этом горожане написали в одной из городских групп социальной сети «Вконтакте». «Улица 2-й Вокзальный переулок. Одолели бродячие собаки. Загрызли двух кошек у соседей, у нас — 10 уток. У других соседей гоняют барана в загоне», — написал анонимный пользователь в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора поста, с этой проблемой местные жители обращались в экстренную службу по номеру 112. Там приняли заявку на отлов, но спустя три недели ничего не поменялось. Кроме того, каждую ночь жители вынуждены выходить и отгонять собак. Агентство направило запрос в департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности горадминистрации Тобольска. Ответ ожидается.