В Тобольске бродячие собаки загрызли домашних животных

Жители Тобольска (Тюменская область) жалуются на бродячих собак, которые загрызли их домашних животных. Об этом горожане написали в одной из городских групп социальной сети «Вконтакте».
«Улица 2-й Вокзальный переулок. Одолели бродячие собаки. Загрызли двух кошек у соседей, у нас — 10 уток. У других соседей гоняют барана в загоне», — написал анонимный пользователь в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте».
По словам автора поста, с этой проблемой местные жители обращались в экстренную службу по номеру 112. Там приняли заявку на отлов, но спустя три недели ничего не поменялось. Кроме того, каждую ночь жители вынуждены выходить и отгонять собак.
Агентство направило запрос в департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности горадминистрации Тобольска. Ответ ожидается.
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