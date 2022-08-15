В России планируют ужесточить правила переводов денег

Росфинмониторинг предложил ввести лимиты на операции без открытия счета Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России хотят ужесточить правила перевода денег через системы денежных переводов без открытия счета. Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 60 тысяч рублей для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной системе опознавания клиента.

«На наш взгляд, введение столь низкого порога для перевода денежных средств без открытия банковского счета не вполне оправдано», — считают в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД). «Откуда и зачем появился такой закон? […] Он пришел без пояснительной записки […] и предварительно порождает массу вопросов и неудобств», — высказал свое мнение вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, передает « Коммерсант ». В Росфинмониторинге это решение никак не прокомментировали.

Глава АЭД Виктор Достов уверен, что наиболее оптимальное решение заключается в том, чтобы установить максимальный размер перевода без открытия счета после упрощенной идентификации в размере 600 тысяч рублей. Он объяснил, что это позволит сохранить финансовую доступность для граждан без надобности проходить идентификацию с явкой в офис банка.

Ранее российский банк «Тинькофф» установил новый минимальный порог для переводов по системе SWIFT в размере 20 тысяч долларов. Ограничения вступили в силу 16 июня. Кроме того, пресс-служба банка предупредила о появлении с 16 июня комиссии за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах размером в 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.