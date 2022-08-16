В США переписывают ядерную доктрину из страха войны с РФ и Китаем

В США переписывают ядерную доктрину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США переписывают ядерную доктрину из страха войны с Россией и Китаем. Об этом сообщает адмирал ВМС США Час Ричард.

«Даже наш опыт оперативного сдерживания — это не то, что было в конце холодной войны. Поэтому мы должны активизировать эти интеллектуальные усилия. И мы можем начать с переписывания теории сдерживания. Я скажу вам, что мы яростно делаем это в Стратегическом командовании ВС США», — приводит его слова «Ридус». По словам Ричарда, американским вооруженным силам нужно все больше военнослужащих для предотвращения ядерной войны.

«Мы должны учитывать трехсторонние [угрозы], связанные с Китаем и Россией. Это беспрецедентно в истории США. Мы никогда не сталкивались с двумя одноранговыми ядерными противниками одновременно, которых нужно сдерживать по-разному», — уточнил адмирал.