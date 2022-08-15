15 августа 2022

В Пермском крае рабочий погиб от удара током

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В Пермском крае рабочего насмерть ударило током Фото:

В Пермском крае сотрудник ООО «Центр технического сервиса» погиб, исполняя свои должностные обязанности. О трагическом происшествии сообщили в пресс-службе краевой Госинпекции труда.

«Все произошло 4 августа. Мастер по ремонту нефтепромыслового оборудования получил поражение электрическим током во время установки переносного заземления. Он был доставлен в больницу, но от полученных травм скончался», — рассказали в госинспекции труда.

Специалисты ведомства проводят расследование по факту случившегося. По результатам проверки будут приняты меры административного характера, кроме того, материалы расследования будут направлены следователям.

Ранее URA.RU сообщало и гибели рабочего на пермской стройке. Мужчина сорвался с 11-го этажа и погиб от полученных при падении травм.

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В Пермском крае сотрудник ООО «Центр технического сервиса» погиб, исполняя свои должностные обязанности. О трагическом происшествии сообщили в пресс-службе краевой Госинпекции труда. «Все произошло 4 августа. Мастер по ремонту нефтепромыслового оборудования получил поражение электрическим током во время установки переносного заземления. Он был доставлен в больницу, но от полученных травм скончался», — рассказали в госинспекции труда. Специалисты ведомства проводят расследование по факту случившегося. По результатам проверки будут приняты меры административного характера, кроме того, материалы расследования будут направлены следователям. Ранее URA.RU сообщало и гибели рабочего на пермской стройке. Мужчина сорвался с 11-го этажа и погиб от полученных при падении травм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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