В Пермском крае рабочий погиб от удара током

В Пермском крае рабочего насмерть ударило током Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Пермском крае сотрудник ООО «Центр технического сервиса» погиб, исполняя свои должностные обязанности. О трагическом происшествии сообщили в пресс-службе краевой Госинпекции труда.

«Все произошло 4 августа. Мастер по ремонту нефтепромыслового оборудования получил поражение электрическим током во время установки переносного заземления. Он был доставлен в больницу, но от полученных травм скончался», — рассказали в госинспекции труда.

Специалисты ведомства проводят расследование по факту случившегося. По результатам проверки будут приняты меры административного характера, кроме того, материалы расследования будут направлены следователям.

Ранее URA.RU сообщало и гибели рабочего на пермской стройке. Мужчина сорвался с 11-го этажа и погиб от полученных при падении травм.