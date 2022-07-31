31 июля 2022
30 июля 2022

На стройке пермского ЖК погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК
Рабочий упал с 11 на 5 этаж Фото:

В Перми в ЖК «Руна Парк» погиб рабочий. Строитель упал с 11 этажа, сообщается на сайте госинспекции Роструда.

«В адрес государственной инспекции труда поступила информация из МВД о гибели работника 1994 г. р. при строительстве ЖК „Руна Парк“ по адресу ул. Малкова 12, осуществляющее ООО „ЖБК-Инвест“», — говорится на сайте инспекции. Мужчина упал с 11 на 5 этаж и получил травмы несовместимые с жизнью.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства смерти. URA.RU также рассказывало о сотруднице детского сада, которая упала на бетонный пол, пытаясь снять шторы с окна. Женщина ударилась головой и спиной и получила тяжелые травмы.

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В Перми в ЖК «Руна Парк» погиб рабочий. Строитель упал с 11 этажа, сообщается на сайте госинспекции Роструда. «В адрес государственной инспекции труда поступила информация из МВД о гибели работника 1994 г. р. при строительстве ЖК „Руна Парк“ по адресу ул. Малкова 12, осуществляющее ООО „ЖБК-Инвест“», — говорится на сайте инспекции. Мужчина упал с 11 на 5 этаж и получил травмы несовместимые с жизнью. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства смерти. URA.RU также рассказывало о сотруднице детского сада, которая упала на бетонный пол, пытаясь снять шторы с окна. Женщина ударилась головой и спиной и получила тяжелые травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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