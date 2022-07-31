На стройке пермского ЖК погиб мужчина

Рабочий упал с 11 на 5 этаж Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми в ЖК «Руна Парк» погиб рабочий. Строитель упал с 11 этажа, сообщается на сайте госинспекции Роструда.

«В адрес государственной инспекции труда поступила информация из МВД о гибели работника 1994 г. р. при строительстве ЖК „Руна Парк“ по адресу ул. Малкова 12, осуществляющее ООО „ЖБК-Инвест“», — говорится на сайте инспекции. Мужчина упал с 11 на 5 этаж и получил травмы несовместимые с жизнью.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства смерти. URA.RU также рассказывало о сотруднице детского сада, которая упала на бетонный пол, пытаясь снять шторы с окна. Женщина ударилась головой и спиной и получила тяжелые травмы.