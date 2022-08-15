Жителя Озерска допросили по делу секты, поддерживающей «Азов»*

Следственные действия провели сотрудники ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Озерска (Челябинская область) допросили по делу религиозной секты «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ), которая поддерживает нацбатальон «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ). Об этом рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах и подтвердил сам горожанин, которого вызвали на допрос после обысков, проводившихся сотрудниками УФСБ в протестантской организации, где он служит пастором.

«Оперативные мероприятия в рамках дела „Нового поколения“ прошли в отношении участников озерской церкви „пятидесятников“ (протестанты, приверженцы веры евангельской) „Свет Евангелия“. В том числе, был доставлен на допрос один из пасторов этой организации, житель Озерска», — рассказал источник.

Сам пастор подтвердил URA.RU, что действительно был допрошен в качестве свидетеля. Мужчина не задержан. Представители организации «Свет Евангелия» сообщили URA.RU, что предоставят комментарии позднее.

В пресс-службу УФСБ по Челябинской области направлен запрос. От комментариев в ведомстве воздержались.

13-14 августа в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерове и Новосибирске прошли обыски в ячейках религиозной секты «Новое поколение». Уголовное дело возбуждено по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

Структуры «Нового поколения» признали нежелательными в России в 2021 году. Решение приняла Генпрокуратура.

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация