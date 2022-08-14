В регионах РФ проходят обыски секты, поддерживающей «Азов»*

В нескольких российских регионах проходят обыски ячейки религиозной секты «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ), которая поддерживает нацбатальон «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ). Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
«В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты „Новое поколение“, которая поддерживает нацбатальон „Азов“. Обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске», — сообщил источник РИА «Новости». Речь идет об уголовном деле по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).
Структуры «Нового поколения» признали нежелательными в России в прошлом году. Решение вынесла Генпрокуратура.
* «Азов» — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.
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