В регионах РФ проходят обыски секты, поддерживающей «Азов»*

14 августа 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Обыски проходят по уголовному делу, сообщил источник Фото: Владимир Андреев © URA.RU В нескольких российских регионах проходят обыски ячейки религиозной секты «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ), которая поддерживает нацбатальон «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ). Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты „Новое поколение“, которая поддерживает нацбатальон „Азов“. Обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске», — сообщил источник РИА «Новости». Речь идет об уголовном деле по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Структуры «Нового поколения» признали нежелательными в России в прошлом году. Решение вынесла Генпрокуратура. * «Азов» — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

В нескольких российских регионах проходят обыски ячейки религиозной секты «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ), которая поддерживает нацбатальон «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещенная в РФ). Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты „Новое поколение“, которая поддерживает нацбатальон „Азов“. Обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске», — сообщил источник РИА «Новости». Речь идет об уголовном деле по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Структуры «Нового поколения» признали нежелательными в России в прошлом году. Решение вынесла Генпрокуратура. * «Азов» — запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.