В Перми умерла художница Налина Хейфец

Любимые темы Хейфец — православие и еврейская культура Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми на 85-м году жизни скончалась художница, работавшая в стиле наивного искусства, Налина Хейфец. Об этом сообщила ее внучка Соня Новикова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня не стало моей бабушки Хейфец Налины Александровны. Так горько об этом сообщать! Это случилось ночью в больнице. Скорее всего, причиной стал приступ стенокардии», — сообщила Соня Новикова. Прощание с Налиной Александровной состоится 18 августа в 12:00 по адресу: Ново-Гайвинская,71.

Налина Хейфец родилась в 1937 году в Перми. Вышла замуж за школьного друга — Бориса Хейфеца и прониклась любовью к еврейской культуре. Рисовать начала в возрасте — когда тяжело умирал ее муж. Любимыми темами в картинах были православие и еврейские традиции. Кроме картин, расписывала здания еврейских заведений, ресторанов, детских садов.