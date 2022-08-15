15 августа 2022

В Перми умерла художница Налина Хейфец

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Любимые темы Хейфец — православие и еврейская культура Фото:

В Перми на 85-м году жизни скончалась художница, работавшая в стиле наивного искусства, Налина Хейфец. Об этом сообщила ее внучка Соня Новикова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня не стало моей бабушки Хейфец Налины Александровны. Так горько об этом сообщать! Это случилось ночью в больнице. Скорее всего, причиной стал приступ стенокардии», — сообщила Соня Новикова. Прощание с Налиной Александровной состоится 18 августа в 12:00 по адресу: Ново-Гайвинская,71.

Налина Хейфец родилась в 1937 году в Перми. Вышла замуж за школьного друга — Бориса Хейфеца и прониклась любовью к еврейской культуре. Рисовать начала в возрасте — когда тяжело умирал ее муж. Любимыми темами в картинах были православие и еврейские традиции. Кроме картин, расписывала здания еврейских заведений, ресторанов, детских садов.

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В Перми на 85-м году жизни скончалась художница, работавшая в стиле наивного искусства, Налина Хейфец. Об этом сообщила ее внучка Соня Новикова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня не стало моей бабушки Хейфец Налины Александровны. Так горько об этом сообщать! Это случилось ночью в больнице. Скорее всего, причиной стал приступ стенокардии», — сообщила Соня Новикова. Прощание с Налиной Александровной состоится 18 августа в 12:00 по адресу: Ново-Гайвинская,71. Налина Хейфец родилась в 1937 году в Перми. Вышла замуж за школьного друга — Бориса Хейфеца и прониклась любовью к еврейской культуре. Рисовать начала в возрасте — когда тяжело умирал ее муж. Любимыми темами в картинах были православие и еврейские традиции. Кроме картин, расписывала здания еврейских заведений, ресторанов, детских садов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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