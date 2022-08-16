ВС РФ обнаружили на Украине мины, которые невозможно обезвредить

Мины французского происхождения нельзя обезвредить Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения специальной операции на Украине российские саперы обнаружили мины, которые были произведены во Франции и их невозможно обезвредить. Такой информацией на брифинге поделилось Минобороны РФ.

«На позициях ВСУ южнее Артемовска российские войска обнаружили более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. После установки их невозможно обезвредить, а это прямое нарушение требований Женевской конвенции», — говорится в сообщении ведомства.

Всего ВСУ разместили около 50 таких мин под Артемовском, отмечает «Федеральное агентство новостей». Применение этих боеприпасов является прямым нарушением требований второго Протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», передает агентство Nation News.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она проходит вынужденно из-за участившихся обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Российские солдаты не причиняют вреда гражданским, в отличие от солдат Украины. Зафиксированы сотни случаев издевательства их над людьми, использование граждан в качестве живого щита и их убийств.

Запад активно помогает Украине противостоять России. Страны, входящие в Евросоюз, а также США и Канада, поставляют ВСУ оружие и оказывают финансовую помощь. Однако российские солдаты успешно уничтожают это вооружение, а украинские военные бросают американские гаубицы М777 при отступлении.