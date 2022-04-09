Рассказ из Мариуполя: нацисты и ВСУ убивали тысячи мирных жителей

Горожан использовали, как живой щит. Развлекаясь, снайперы стреляли в окна домов

09 апреля 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Тысячи людей стали жертвами националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами действий ВСУ и бойцов нацбатальона «Азов»*. Спецкорреспондент URA.RU Дмитрий Григорьев практически ежедневно посещал город с 19 марта по 6 апреля, когда в городе шли ожесточенные бои. Журналист привез из Мариуполя свидетельства, как украинские военные и националисты зверски убивали мирных жителей, стреляли по жилым домам из танков и взрывали здания, где укрывались сотни горожан. Мирные люди стали живым щитом Один из уничтоженных автомобилей, на которым мирные жители пытались сбежать из города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU С началом спецоперации армии РФ народная милиция ДНР стала наступать на Мариуполь, крупнейший город на Азовском море (население — более 400 тысяч человек). В Мариуполе засели бойцы националистического батальона «Азов» и украинские военные: они фактически заперли мирных жителей, не выпуская их из города. Тех, кто пытался вырваться, либо разворачивали обратно на блокбосте, либо хладнокровно расстреливали. Наиболее красноречиво об этом говорят автомобили, прошитые автоматными очередями. Их можно заметить на выезде из города со стороны Запорожского шоссе — это на данный момент основная дорога, по которой происходит эвакуация из города. «Тех, кто пытался убежать, в лучшем случае, просто не выпускали. Говорили: разворачивайтесь и идите по домам, мы никого не выпустим. Тогда еще на выезде из города стояли блокпосты „Азова“ и ВСУ. Некоторые автомобили уезжали и уже не возвращались. Мы даже не знаем, что в итоге произошло с этими людьми. Ходили слухи, что тех, кто пытался прорваться, попросту расстреливали», — рассказала нам жительница Мариуполя Вероника. Практически все, с кем удалось пообщаться корреспондентам агентства, объясняли решение не выпускать горожан из Мариуполя необходимостью использовать мирных жителей, как живой щит, преграду при штурме города. В Мариуполе украинская армия отстреливалась по позициям ДНР из жилых кварталов города. Так ВСУ подставляли под ответный огонь жилые дома, в которых были заперты мирные жители. «Они постоянно загоняли боевую технику во дворах жилых домов. Под моими окнами, например, часто ставили «Град». Отстреливались и перегоняли его в соседний двор. После часа таких манипуляций их позиции видимо вычисляли, и начинался ответный огонь. К этому времени их техники уже на месте не было, а в наши дома летела артиллерия. Я не знаю, зачем они это делали. Может быть, специально подставляли нас под огонь, чтобы потом обвинить ДНР в обстрелах жителей. Не исключаю, что такую тактику они использовали, чтобы создать видимость наличия у них большого количества техники», — рассказала URA.RU очевидец событий Татьяна. Взрывом драмтеатра убили сотни человек Во время поездок в Мариуполь корреспондентам удалось отыскать и свидетелей взрыва Драматического театра в центре города, произошедшем 17 марта. В результате взрыва погибли несколько сотен человек, тела которых до сих пор погребены под руинами здания. Украинская сторона тогда пыталась обвинить в подрыве театра российскую авиацию, однако очевидцы событий утверждают, что драмтеатр был взорван националистами. «Мы точно знаем, что это украинская армия подорвала драмтеатр. Тогда еще никаких самолетов над городом не летало. Сначала произошла детонация, а уже потом взорвался театр. Половина драмтеатра сложилась. Очень много людей погибло. Кучами собирали людей, а милиция просто увозила их оттуда. Они были без рук, без ног. Там ведь тогда много людей находилось, поскольку туда привозили гуманитарную помощь. Многие думали, что именно в театре найдут спасения, а оказались в ловушке», — рассказала местная жительница Людмила. Людмила также утверждает, что украинская армия еще в конце февраля начала уничтожать жилые кварталы артиллерией и системами залпового огня. Новость по теме Жители Мариуполя рассказали, как ВСУ взорвали драмтеатр с людьми. «Кучами собирали трупы» «Первые несколько дней с начала спецоперации мы сидели в подвале собственного дома. Уже тогда наш район начали обстреливать, хотя военных ДНР еще и близко не было у Мариуполя. Когда прилетело в наш двор, мы решили перебежать к соседям. Там мы еще около 10 дней сидели под перекрестным огнем. Причем самое интересное, что у нас сложилось впечатление, что украинские военные перестреливались между собой. Это у них вроде игры такой было. Мы даже смогли рассчитать примерное время обстрелов, и когда у них были перерывы», — поделилась воспоминаниями Евгения, вынужденная с детьми ночевать в подвале храма в центре Мариуполя. Людей убивали снайперы «Когда я пыталась выйти на улицу, снайпер просто стрелял рядом, чтобы я обратно пряталась в подвал. Так, они не давали людям покинуть свои дома, заставляя их находиться в подвалах. Периодически мне приходилось перебегать дорогу до своего дома из подвала, где мы прятались, и они регулярно для профилактики пускали очереди в мою сторону. Причем они точно знали, что у меня в подвале грудной ребенок, поскольку до начала всех событий я регулярно с ними общалась», — вспоминает Евгения. «Мне пришлось просто бежать из своей квартиры 23 марта. Я пыталась завешивать окна тканью, забивать фанерой. Это ничего не давало, потому что взрывной волной разбивало эту фанеру, а осколками разрывало ткань занавесок. Потом появились снайперы напротив. Мне приходилось жить в коридоре между двумя стенами. Украинские снайперы стреляли прямо в окна. Я зашла на кухню забрать кусочек фанеры от мебельного ящика и протянула руку — и пуля попала рядом в стену. Через два дня они начали забрасывать в окна воспламеняющиеся снаряды, после чего дома фактически загорались. Когда я убегала из горящего дома по пути встретила женщину с дочкой и внучкой. Ребенку едва пулей не попали в ногу. Каблучок сапог снесли полностью. Она какое-то время лежала рядом с убитым человеком, а стрелки не давали им подняться. То, что творила украинская армия — это военные преступления. Мир должен знать об этом!» — рассказала Татьяна. В одну из очередных поездок в Мариуполь корреспонденты URA.RU сами стали свидетелями похорон во дворе церкви. Хоронили пятерых мужчин. Все они стали жертвами снайперского огня бойцов «Азова. Статья по теме Заложница из Мариуполя описала жизнь в плену батальона «Азов»* В распоряжении корреспондентов агентства также попал дневник уцелевшей под обстрелами жительницы Мариуполя. Татьяна Тонконог с 24 февраля практически ежедневно делала записи о происходящем в городе и подробно описала, как националисты из «Азова» обстреливали жилые кварталы шквальным огнем артиллерии, убивая мирных людей. Семья Тонконог спала в коридоре, укрывшись мебелью, так как в окна ее квартиры летели пули. Украинские националисты-мародеры, по свидетельствам Татьяны, грабили магазины, оставляя простых горожан без провизии. А вместо питьевой воды мариупольцам, фактически ставших заложниками, возили пиво и водку. Вы можете ознакомиться с дневником по ссылке. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин подчеркнул, что задачей военных является «избавление людей на Донбассе от страданий, от геноцида». *Национальный батальон «Азов», формально входящий в состав вооруженных сил Украины, запрещен в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами действий ВСУ и бойцов нацбатальона «Азов»*. Спецкорреспондент URA.RU Дмитрий Григорьев практически ежедневно посещал город с 19 марта по 6 апреля, когда в городе шли ожесточенные бои. Журналист привез из Мариуполя свидетельства, как украинские военные и националисты зверски убивали мирных жителей, стреляли по жилым домам из танков и взрывали здания, где укрывались сотни горожан. Мирные люди стали живым щитом С началом спецоперации армии РФ народная милиция ДНР стала наступать на Мариуполь, крупнейший город на Азовском море (население — более 400 тысяч человек). В Мариуполе засели бойцы националистического батальона «Азов» и украинские военные: они фактически заперли мирных жителей, не выпуская их из города. Тех, кто пытался вырваться, либо разворачивали обратно на блокбосте, либо хладнокровно расстреливали. Наиболее красноречиво об этом говорят автомобили, прошитые автоматными очередями. Их можно заметить на выезде из города со стороны Запорожского шоссе — это на данный момент основная дорога, по которой происходит эвакуация из города. «Тех, кто пытался убежать, в лучшем случае, просто не выпускали. Говорили: разворачивайтесь и идите по домам, мы никого не выпустим. Тогда еще на выезде из города стояли блокпосты „Азова“ и ВСУ. Некоторые автомобили уезжали и уже не возвращались. Мы даже не знаем, что в итоге произошло с этими людьми. Ходили слухи, что тех, кто пытался прорваться, попросту расстреливали», — рассказала нам жительница Мариуполя Вероника. Практически все, с кем удалось пообщаться корреспондентам агентства, объясняли решение не выпускать горожан из Мариуполя необходимостью использовать мирных жителей, как живой щит, преграду при штурме города. В Мариуполе украинская армия отстреливалась по позициям ДНР из жилых кварталов города. Так ВСУ подставляли под ответный огонь жилые дома, в которых были заперты мирные жители. «Они постоянно загоняли боевую технику во дворах жилых домов. Под моими окнами, например, часто ставили «Град». Отстреливались и перегоняли его в соседний двор. После часа таких манипуляций их позиции видимо вычисляли, и начинался ответный огонь. К этому времени их техники уже на месте не было, а в наши дома летела артиллерия. Я не знаю, зачем они это делали. Может быть, специально подставляли нас под огонь, чтобы потом обвинить ДНР в обстрелах жителей. Не исключаю, что такую тактику они использовали, чтобы создать видимость наличия у них большого количества техники», — рассказала URA.RU очевидец событий Татьяна. Взрывом драмтеатра убили сотни человек Во время поездок в Мариуполь корреспондентам удалось отыскать и свидетелей взрыва Драматического театра в центре города, произошедшем 17 марта. В результате взрыва погибли несколько сотен человек, тела которых до сих пор погребены под руинами здания. Украинская сторона тогда пыталась обвинить в подрыве театра российскую авиацию, однако очевидцы событий утверждают, что драмтеатр был взорван националистами. «Мы точно знаем, что это украинская армия подорвала драмтеатр. Тогда еще никаких самолетов над городом не летало. Сначала произошла детонация, а уже потом взорвался театр. Половина драмтеатра сложилась. Очень много людей погибло. Кучами собирали людей, а милиция просто увозила их оттуда. Они были без рук, без ног. Там ведь тогда много людей находилось, поскольку туда привозили гуманитарную помощь. Многие думали, что именно в театре найдут спасения, а оказались в ловушке», — рассказала местная жительница Людмила. Людмила также утверждает, что украинская армия еще в конце февраля начала уничтожать жилые кварталы артиллерией и системами залпового огня. «Первые несколько дней с начала спецоперации мы сидели в подвале собственного дома. Уже тогда наш район начали обстреливать, хотя военных ДНР еще и близко не было у Мариуполя. Когда прилетело в наш двор, мы решили перебежать к соседям. Там мы еще около 10 дней сидели под перекрестным огнем. Причем самое интересное, что у нас сложилось впечатление, что украинские военные перестреливались между собой. Это у них вроде игры такой было. Мы даже смогли рассчитать примерное время обстрелов, и когда у них были перерывы», — поделилась воспоминаниями Евгения, вынужденная с детьми ночевать в подвале храма в центре Мариуполя. Людей убивали снайперы «Когда я пыталась выйти на улицу, снайпер просто стрелял рядом, чтобы я обратно пряталась в подвал. Так, они не давали людям покинуть свои дома, заставляя их находиться в подвалах. Периодически мне приходилось перебегать дорогу до своего дома из подвала, где мы прятались, и они регулярно для профилактики пускали очереди в мою сторону. Причем они точно знали, что у меня в подвале грудной ребенок, поскольку до начала всех событий я регулярно с ними общалась», — вспоминает Евгения. «Мне пришлось просто бежать из своей квартиры 23 марта. Я пыталась завешивать окна тканью, забивать фанерой. Это ничего не давало, потому что взрывной волной разбивало эту фанеру, а осколками разрывало ткань занавесок. Потом появились снайперы напротив. Мне приходилось жить в коридоре между двумя стенами. Украинские снайперы стреляли прямо в окна. Я зашла на кухню забрать кусочек фанеры от мебельного ящика и протянула руку — и пуля попала рядом в стену. Через два дня они начали забрасывать в окна воспламеняющиеся снаряды, после чего дома фактически загорались. Когда я убегала из горящего дома по пути встретила женщину с дочкой и внучкой. Ребенку едва пулей не попали в ногу. Каблучок сапог снесли полностью. Она какое-то время лежала рядом с убитым человеком, а стрелки не давали им подняться. То, что творила украинская армия — это военные преступления. Мир должен знать об этом!» — рассказала Татьяна. В одну из очередных поездок в Мариуполь корреспонденты URA.RU сами стали свидетелями похорон во дворе церкви. Хоронили пятерых мужчин. Все они стали жертвами снайперского огня бойцов «Азова. В распоряжении корреспондентов агентства также попал дневник уцелевшей под обстрелами жительницы Мариуполя. Татьяна Тонконог с 24 февраля практически ежедневно делала записи о происходящем в городе и подробно описала, как националисты из «Азова» обстреливали жилые кварталы шквальным огнем артиллерии, убивая мирных людей. Семья Тонконог спала в коридоре, укрывшись мебелью, так как в окна ее квартиры летели пули. Украинские националисты-мародеры, по свидетельствам Татьяны, грабили магазины, оставляя простых горожан без провизии. А вместо питьевой воды мариупольцам, фактически ставших заложниками, возили пиво и водку. Вы можете ознакомиться с дневником по ссылке. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин подчеркнул, что задачей военных является «избавление людей на Донбассе от страданий, от геноцида». *Национальный батальон «Азов», формально входящий в состав вооруженных сил Украины, запрещен в России.