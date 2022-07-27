Украинский боевик: ВСУ бросают на своем пути иностранное оружие

28 июля 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Украинский командир Савчук: бойцы ВСУ, отступая, бросают американские гаубицы М777 Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные бросают американские гаубицы М777 при отступлении. Об этом рассказал командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, сдавшийся в плен бойцам ЛНР. «Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», — рассказал Савчук РИА «Новости». Он добавил, что ВСУ бросают именно неисправные гаубицы, так как большинство военных не обучили ремонту пушек и их обслуживанию. «Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», — подчеркнул украинский командир. По его словам, хоть в начале спецоперации ВСУ были довольно-таки хорошо обеспечены вооружением, на настоящее время они остались практически без боеприпасов и оружия. Значительная часть иностранного вооружения была оставлена ВСУ при отступления с позиций. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Позже Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое.

Украинские военные бросают американские гаубицы М777 при отступлении. Об этом рассказал командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, сдавшийся в плен бойцам ЛНР. «Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», — рассказал Савчук РИА «Новости». Он добавил, что ВСУ бросают именно неисправные гаубицы, так как большинство военных не обучили ремонту пушек и их обслуживанию. «Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», — подчеркнул украинский командир. По его словам, хоть в начале спецоперации ВСУ были довольно-таки хорошо обеспечены вооружением, на настоящее время они остались практически без боеприпасов и оружия. Значительная часть иностранного вооружения была оставлена ВСУ при отступления с позиций. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Позже Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое.