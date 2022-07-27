27 июля 2022

Украинский боевик: ВСУ бросают на своем пути иностранное оружие

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Завершающий этап подготовки к RAE-2015. Нижний Тагил , гаубица, артиллерия, пушка
Украинский командир Савчук: бойцы ВСУ, отступая, бросают американские гаубицы М777 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные бросают американские гаубицы М777 при отступлении. Об этом рассказал командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, сдавшийся в плен бойцам ЛНР.

«Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», — рассказал Савчук РИА «Новости». Он добавил, что ВСУ бросают именно неисправные гаубицы, так как большинство военных не обучили ремонту пушек и их обслуживанию. «Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», — подчеркнул украинский командир.

По его словам, хоть в начале спецоперации ВСУ были довольно-таки хорошо обеспечены вооружением, на настоящее время они остались практически без боеприпасов и оружия. Значительная часть иностранного вооружения была оставлена ВСУ при отступления с позиций.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Позже Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое.

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Украинские военные бросают американские гаубицы М777 при отступлении. Об этом рассказал командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, сдавшийся в плен бойцам ЛНР. «Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами», — рассказал Савчук РИА «Новости». Он добавил, что ВСУ бросают именно неисправные гаубицы, так как большинство военных не обучили ремонту пушек и их обслуживанию. «Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», — подчеркнул украинский командир. По его словам, хоть в начале спецоперации ВСУ были довольно-таки хорошо обеспечены вооружением, на настоящее время они остались практически без боеприпасов и оружия. Значительная часть иностранного вооружения была оставлена ВСУ при отступления с позиций. Страны Запада значительно увеличили военную помощь Украине после начала специальной операции России по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Позже Министерство обороны Германии опубликовало часть данных о секретных поставках вооружения на Украину. Среди прочих поставок значатся зенитные боеприпасы, самоходные гаубицы, разведывательные дроны, БТР, системы ПВО и другое.
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