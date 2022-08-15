15 августа 2022

Путин подписал указ о новых назначениях в судах ХМАО

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Президент Владимир Путин подписал указ о назначениях в судах ХМАО Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителей председателей в двух судах ХМАО. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

«Указ президента Российской Федерации о назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей. Назначить на 6-летний срок полномочий в районных судах», — сказано в указе президента.

В ХМАО заместителем председателя Нижневартовского городского суда была назначена Ольга Громовая. В Ханты-Мансийском районном суде назначен Александр Яковлев.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителей председателей в двух судах ХМАО. Документ опубликован на портале правовой информации РФ. «Указ президента Российской Федерации о назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей. Назначить на 6-летний срок полномочий в районных судах», — сказано в указе президента. В ХМАО заместителем председателя Нижневартовского городского суда была назначена Ольга Громовая. В Ханты-Мансийском районном суде назначен Александр Яковлев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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