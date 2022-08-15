Путин подписал указ о новых назначениях в судах ХМАО

Президент Владимир Путин подписал указ о назначениях в судах ХМАО
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителей председателей в двух судах ХМАО. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.
«Указ президента Российской Федерации о назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей. Назначить на 6-летний срок полномочий в районных судах», — сказано в указе президента.
В ХМАО заместителем председателя Нижневартовского городского суда была назначена Ольга Громовая. В Ханты-Мансийском районном суде назначен Александр Яковлев.
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