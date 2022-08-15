Путин подписал указ о новых назначениях в судах ХМАО

16 августа 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин подписал указ о назначениях в судах ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителей председателей в двух судах ХМАО. Документ опубликован на портале правовой информации РФ. «Указ президента Российской Федерации о назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей. Назначить на 6-летний срок полномочий в районных судах», — сказано в указе президента. В ХМАО заместителем председателя Нижневартовского городского суда была назначена Ольга Громовая. В Ханты-Мансийском районном суде назначен Александр Яковлев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителей председателей в двух судах ХМАО. Документ опубликован на портале правовой информации РФ. «Указ президента Российской Федерации о назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей. Назначить на 6-летний срок полномочий в районных судах», — сказано в указе президента. В ХМАО заместителем председателя Нижневартовского городского суда была назначена Ольга Громовая. В Ханты-Мансийском районном суде назначен Александр Яковлев.