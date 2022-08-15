15 августа 2022

В Челябинском нацпарке ввели особый режим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, шеврон, государственная инспекция, нп зюраткуль
Инспекторы начали усилено патрулировать территорию «Зюраткуля» Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

На территории национального парка «Зюраткуль» (Челябинская область) из-за жаркой погоды установлен VI класс пожарной опасности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка, государственные инспекторы уже начали усилено патрулировать лес.

«В нацпарке „Зюраткуль“ пожаров в этом году не было. Чтобы ситуация не усугубилась, туристам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, установленные на территории парка. Разводить костры можно только в специально отведенных местах или в установленных мангалах. В своих мангалах разводить огонь запрещено», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что леса этим летом горели по всей России. Огонь также распространялся и на природоохранные территории. В республике Коми 1 августа загорелся нацпарк «Югыд Ва», и пожар уничтожил 50 гектаров. По этой причине в «Зюраткуле» вместе с госинспекторами регулярных рейдах участвуют сотрудники МЧС и полиции, а нарушителей привлекают к административной ответственности.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

На территории национального парка «Зюраткуль» (Челябинская область) из-за жаркой погоды установлен VI класс пожарной опасности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка, государственные инспекторы уже начали усилено патрулировать лес. «В нацпарке „Зюраткуль“ пожаров в этом году не было. Чтобы ситуация не усугубилась, туристам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, установленные на территории парка. Разводить костры можно только в специально отведенных местах или в установленных мангалах. В своих мангалах разводить огонь запрещено», — заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что леса этим летом горели по всей России. Огонь также распространялся и на природоохранные территории. В республике Коми 1 августа загорелся нацпарк «Югыд Ва», и пожар уничтожил 50 гектаров. По этой причине в «Зюраткуле» вместе с госинспекторами регулярных рейдах участвуют сотрудники МЧС и полиции, а нарушителей привлекают к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...