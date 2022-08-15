В Челябинском нацпарке ввели особый режим

Инспекторы начали усилено патрулировать территорию «Зюраткуля» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

На территории национального парка «Зюраткуль» (Челябинская область) из-за жаркой погоды установлен VI класс пожарной опасности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка, государственные инспекторы уже начали усилено патрулировать лес.

«В нацпарке „Зюраткуль“ пожаров в этом году не было. Чтобы ситуация не усугубилась, туристам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, установленные на территории парка. Разводить костры можно только в специально отведенных местах или в установленных мангалах. В своих мангалах разводить огонь запрещено», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что леса этим летом горели по всей России. Огонь также распространялся и на природоохранные территории. В республике Коми 1 августа загорелся нацпарк «Югыд Ва», и пожар уничтожил 50 гектаров. По этой причине в «Зюраткуле» вместе с госинспекторами регулярных рейдах участвуют сотрудники МЧС и полиции, а нарушителей привлекают к административной ответственности.