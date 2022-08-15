Екатеринбургский турнир со звездами ММА покажут по всей России

16 августа 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге состоится турнир RCC 12 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге состоится турнир RCC 12, который возглавят бои Александра Шлеменко и Ивана Штыркова. Бой пройдет 26 августа. Его покажет телеканал «Рен ТВ». По прогнозам, шоу посмотрят от восьми до десяти миллионов человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе в академии единоборств РМК. «В эфире федерального канала покажут два главных события шоу: бой Александра Шлеменко против сербского Джокера Александра Илича и поединок российских полутяжеловесов — Ивана Штыркова и Насрудина Насрудинова. Турнир пройдет в Екатеринбурге 26 августа. Спортивное состязание покажут на телеканале „Рен ТВ“», — сказано в сообщении. Остальные поединки карда можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале UDAR, который есть на платформах Wink, Kinopoisk и Yandex Sport. Фанатов ММА ждут 13 жестких противостояний по ММА и кикбоксингу. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге презентуют документальный фильм «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние». Картина расскажет о легендарных бойцах ММА, выступающих наставниками и готовящих к поединкам две команды молодых спортсменов.

В Екатеринбурге состоится турнир RCC 12, который возглавят бои Александра Шлеменко и Ивана Штыркова. Бой пройдет 26 августа. Его покажет телеканал «Рен ТВ». По прогнозам, шоу посмотрят от восьми до десяти миллионов человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе в академии единоборств РМК. «В эфире федерального канала покажут два главных события шоу: бой Александра Шлеменко против сербского Джокера Александра Илича и поединок российских полутяжеловесов — Ивана Штыркова и Насрудина Насрудинова. Турнир пройдет в Екатеринбурге 26 августа. Спортивное состязание покажут на телеканале „Рен ТВ“», — сказано в сообщении. Остальные поединки карда можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале UDAR, который есть на платформах Wink, Kinopoisk и Yandex Sport. Фанатов ММА ждут 13 жестких противостояний по ММА и кикбоксингу. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге презентуют документальный фильм «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние». Картина расскажет о легендарных бойцах ММА, выступающих наставниками и готовящих к поединкам две команды молодых спортсменов.