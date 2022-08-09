Легенды MMA Шлеменко и Исмаилов встретятся в Екатеринбурге

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов прилетят в Екатеринбург, чтобы презентовать документальный фильм и ответить на вопросы фанатов Фото: пресс-служба RCC

В Екатеринбурге презентуют документальный фильм «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние». Картина расскажет о легендарных бойцах ММА, выступающих наставниками и готовящих к поединкам две команды молодых спортсменов. Через день после премьеры новые бойцы встретятся в клетке, рассказали URA.RU в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC).

«Студент, жокей, танцор, потомственный пастух, будущий педагог, лингвист — героями фильма стали 12 простых ребят из разных уголков страны. Всех их объединяет мечта стать профессиональными спортсменами. Чтобы попасть на шоу, героям пришлось пройти через два этапа: сначала организаторы отобрали 60 человек из 3000, которые подали анкеты, а затем они сошлись в очных поединках в Екатеринбурге. Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов отсмотрели все бои и лично выбрали по шесть человек в свои команды», — сообщили в RCC.

Съемки проекта начались еще в начале года, за это время съемочная бригада RCC TV собрала сотни часов уникального материала из Екатеринбурга, Омска и Махачкалы. Эти съемки и легли в основу фильма. Кроме Шлеменко и Исмаилова, в эпизодах снимались Петр Ян, Иван Штырков, Денис Лаврентьев и другие топовые спортсмены из России.

«Шторм и Лысый Хищник прилетят в столицу Урала на премьерный показ, чтобы лично рассказать о том, как проходили съемки, и ответить на вопросы фанатов. В числе гостей будут все бойцы команды „Архангел Михаил“, а также звездный тяжеловес Александр Емельяненко и звезда поп-ММА Шара Буллет. Попасть в число зрителей можно только по пригласительным», — добавили в RCC. В декабре Шлеменко и Исмаилов проведут в Екатеринбурге пятираундовый бой.

Ранее URA.RU сообщало, что российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, известный по выступлениям в международных турнирах Bellator MMA, проведет в Екатеринбурге поединок с сербом Александром Иличем. Бой запланирован на 26 августа.