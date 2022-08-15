Модель беспилотного летательного аппарата прошла первые испытания в воздухе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) в течение нескольких месяцев разрабатывали проект летательного аппарата «Вектор-1». Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, модель беспилотного летательного аппарата прошла первые испытания в воздухе.

«Команда „Вектор“ из шести студентов ЮУрГУ разрабатывала проект летательного аппарата „Вектор-1“. Его концепция будет представлена на финале конкурса студенческих проектов „СКАТ“. Основное задание конкурса — за 3 месяца разработать беспилотный летательный аппарат по техзаданию, который сможет в автоматическом режиме доставить груз и выполнить планирование с выключенным двигателем», — заявили в пресс-службе вуза.

В ЮУрГУ отметили, что СКАТ — это студенческий конкурс авиационного творчества. Организатор — Автономная некоммерческая организация «Центр развития и подготовки кадров «ТЕХНО-ЛИДЕР» при поддержке ФЦК МФТИ, Физтех-Союза и фонда Содействия развитию науки, инноваций и технологий.

«Для нас участие в таком конкурсе — возможность на практике опробовать все знания. Изучая баллистику, аэродинамику, сопротивление материалов только в теории, невозможно полностью понять суть данных предметов. Работа над подобными кейсами позволяет закрыть этот пробел», — отмечает капитан команды Сергей Рассказов.

Команда ЮУрГУ успешно прошла отборочные этапы конкурса авиационного творчества СКАТ. С 16 по 21 августа студенты направятся в наукоград Жуковский, чтобы на очном этапе продемонстрировать возможности своей разработки.

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