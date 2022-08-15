15 августа 2022

В Тюмени автомобиль сбил двух школьниц

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Школьницы перебегали дорогу вне пешеходного перехода Фото:

В Тюмени водитель автомобиля «Хендэ» сбил двух школьниц, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает telegram-канал областной госавтоинспекции.

«Две школьницы сбиты сегодня автомобилем на улице Южной в Тюмени, они перебегали дорогу неподалеку от перекрестка с ул. Червишевский тракт вне пешеходного перехода. По свидетельству очевидцев, дети прошли между стоящими на красный сигнал светофора автомобилями, взялись за руки и побежали. Одной из пострадавших 10 лет, второй — 11. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области.

Школьницы получили ушибы и другие повреждения. Сотрудникам ГИБДД они рассказали, что всегда переходят дорогу на этом участке. Ранее URA.RU писало о том, что в водители большегрузов провоцируют смертельные ДТП на тюменских трассах.

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В Тюмени водитель автомобиля «Хендэ» сбил двух школьниц, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает telegram-канал областной госавтоинспекции. «Две школьницы сбиты сегодня автомобилем на улице Южной в Тюмени, они перебегали дорогу неподалеку от перекрестка с ул. Червишевский тракт вне пешеходного перехода. По свидетельству очевидцев, дети прошли между стоящими на красный сигнал светофора автомобилями, взялись за руки и побежали. Одной из пострадавших 10 лет, второй — 11. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Школьницы получили ушибы и другие повреждения. Сотрудникам ГИБДД они рассказали, что всегда переходят дорогу на этом участке. Ранее URA.RU писало о том, что в водители большегрузов провоцируют смертельные ДТП на тюменских трассах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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