В Тюмени автомобиль сбил двух школьниц

16 августа 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Школьницы перебегали дорогу вне пешеходного перехода Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени водитель автомобиля «Хендэ» сбил двух школьниц, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает telegram-канал областной госавтоинспекции. «Две школьницы сбиты сегодня автомобилем на улице Южной в Тюмени, они перебегали дорогу неподалеку от перекрестка с ул. Червишевский тракт вне пешеходного перехода. По свидетельству очевидцев, дети прошли между стоящими на красный сигнал светофора автомобилями, взялись за руки и побежали. Одной из пострадавших 10 лет, второй — 11. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Школьницы получили ушибы и другие повреждения. Сотрудникам ГИБДД они рассказали, что всегда переходят дорогу на этом участке. Ранее URA.RU писало о том, что в водители большегрузов провоцируют смертельные ДТП на тюменских трассах.

В Тюмени водитель автомобиля «Хендэ» сбил двух школьниц, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает telegram-канал областной госавтоинспекции. «Две школьницы сбиты сегодня автомобилем на улице Южной в Тюмени, они перебегали дорогу неподалеку от перекрестка с ул. Червишевский тракт вне пешеходного перехода. По свидетельству очевидцев, дети прошли между стоящими на красный сигнал светофора автомобилями, взялись за руки и побежали. Одной из пострадавших 10 лет, второй — 11. Обстоятельства ДТП выясняются», — указано в сообщении УГИБДД по Тюменской области. Школьницы получили ушибы и другие повреждения. Сотрудникам ГИБДД они рассказали, что всегда переходят дорогу на этом участке. Ранее URA.RU писало о том, что в водители большегрузов провоцируют смертельные ДТП на тюменских трассах.