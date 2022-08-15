15 августа 2022

Дальнобойщики провоцируют смертельные ДТП на тюменских дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, большегруз, фура, штраф, проверка грузовиков, протокол дтп, полиция, гибдд, дпс, проверка документов
Тюменские госавтоинспекторы усилили контроль над водителями грузовиков Фото:

За 7 месяцев 2022 года на дорогах Тюменской области водители большегрузов спровоцировали 89 ДТП, в которых погибли восемь человек. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«В этом году каждый восьмой человек из погибших на дорогах в нашем регионе лишился жизни из-за нарушения ПДД водителями большегрузов. За 7 месяцев водители грузовиков спровоцировали 89 ДТП, в них 8 человек погибли, 110 ранены», — сообщает УГИБДД по Тюменской области.

Там уточнили, что автоинспекторы в усиленном режиме контролируют соблюдение водителями грузовых автомобилей ПДД на федеральных трассах региона. Ранее URA.RU писало о том, что в смертельном ДТП на тюменской трассе погибли двое жителей ХМАО. Авария произошла на 53-м километре автодороги Ялуторовск—Ярково, где столкнулись большегруз «Вольво» и легковой автомобиль «Мицубиси». От удара обе машины сгорели.

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За 7 месяцев 2022 года на дорогах Тюменской области водители большегрузов спровоцировали 89 ДТП, в которых погибли восемь человек. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «В этом году каждый восьмой человек из погибших на дорогах в нашем регионе лишился жизни из-за нарушения ПДД водителями большегрузов. За 7 месяцев водители грузовиков спровоцировали 89 ДТП, в них 8 человек погибли, 110 ранены», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что автоинспекторы в усиленном режиме контролируют соблюдение водителями грузовых автомобилей ПДД на федеральных трассах региона. Ранее URA.RU писало о том, что в смертельном ДТП на тюменской трассе погибли двое жителей ХМАО. Авария произошла на 53-м километре автодороги Ялуторовск—Ярково, где столкнулись большегруз «Вольво» и легковой автомобиль «Мицубиси». От удара обе машины сгорели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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