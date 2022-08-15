Дальнобойщики провоцируют смертельные ДТП на тюменских дорогах

16 августа 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Тюменские госавтоинспекторы усилили контроль над водителями грузовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За 7 месяцев 2022 года на дорогах Тюменской области водители большегрузов спровоцировали 89 ДТП, в которых погибли восемь человек. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «В этом году каждый восьмой человек из погибших на дорогах в нашем регионе лишился жизни из-за нарушения ПДД водителями большегрузов. За 7 месяцев водители грузовиков спровоцировали 89 ДТП, в них 8 человек погибли, 110 ранены», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что автоинспекторы в усиленном режиме контролируют соблюдение водителями грузовых автомобилей ПДД на федеральных трассах региона. Ранее URA.RU писало о том, что в смертельном ДТП на тюменской трассе погибли двое жителей ХМАО. Авария произошла на 53-м километре автодороги Ялуторовск—Ярково, где столкнулись большегруз «Вольво» и легковой автомобиль «Мицубиси». От удара обе машины сгорели.

За 7 месяцев 2022 года на дорогах Тюменской области водители большегрузов спровоцировали 89 ДТП, в которых погибли восемь человек. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «В этом году каждый восьмой человек из погибших на дорогах в нашем регионе лишился жизни из-за нарушения ПДД водителями большегрузов. За 7 месяцев водители грузовиков спровоцировали 89 ДТП, в них 8 человек погибли, 110 ранены», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что автоинспекторы в усиленном режиме контролируют соблюдение водителями грузовых автомобилей ПДД на федеральных трассах региона. Ранее URA.RU писало о том, что в смертельном ДТП на тюменской трассе погибли двое жителей ХМАО. Авария произошла на 53-м километре автодороги Ялуторовск—Ярково, где столкнулись большегруз «Вольво» и легковой автомобиль «Мицубиси». От удара обе машины сгорели.