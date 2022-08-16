Вскрылись новые подробности о серийном поджигателе в Перми

Мужчину, устроившего массовый поджог контейнеров в Перми, задержали Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Поджигатель, орудующий в Дзержинском районе Перми, не раз привлекался к ответственности сотрудниками правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городским властям.

«Местная полиция его хорошо знает. Ранее он был судим. Жильцы дома №35А по улице Овчинникова обращались в полицию по поводу того, что он якобы приставал к детям на детской площадке», — пояснил собеседник агентства. В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту URA.RU заявили, что злоумышленник уже задержан.

«Подозреваемый установлен, задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции. В настоящее время проверяется его причастность к совершению всех аналогичных противоправных деяний», — отметили в пресс-службе краевого главка.

Ранее стало известно о массовом поджоге мусорных контейнеров в Дзержинском районе города. Региональный оператор по обращению с ТКО обратился к горожанам с просьбой помочь в розыске злоумышленников.