Сгорели 13 контейнеров на 8 площадках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми ищут злоумышленников, которые подожгли 13 мусорных контейнеров. Один из них попал на камеры видеонаблюдения во время совершения злодеяния. Заявление в полицию уже подано, сообщается в группе пермского регионального оператора ТКО в соцсети «ВКонтакте».

«15 августа в Дзержинском районе Перми около 5 утра совершен массовый поджог контейнерных площадок. Сгорели 13 контейнеров на 8 контейнерных площадках. Очень просим помочь в поисках злоумышленников. Заявление по факту поджога и порчи имущества регионального оператора мы уже направили в ГУ МВД по Пермскому краю», — говорится в посте паблика.

Все поджоги были совершены недалеко друг от друга в Индустриальном районе Перми. Адреса поджогов: ул. Овчинникова, 35, ул. Челюскинцев, 2 Б, шоссе Космонавтов, 55, ул. Связистов, 20, ул. Крылова, 17, ул. Полевая, 5, ул. Крылова, 15, ул. Полевая, 10. Также ранее были сожжены контейнеры по адресу ул. Луначарского, 135. У дома из-за огня были повреждены металлические конструкции.

Представители оператора ТКО просят сообщить им, если имеется какая-то информация по поджигателю или поджигателям. Если личность злоумышленников не будет установлена, возмещать ущерб придется ТСЖ и УК, ответственным за площадки.