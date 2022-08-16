Уральский завод вложит в развитие производства миллиарды рублей

Годовая производительность УТЗ в ближайшие пять лет вырастет до 2,5 ГВт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Уральского турбинного завода (УТЗ, входит в «РОТЕК») до 2027 года планирует инвестировать в развитие более 3 млрд рублей. По словам председателя совета директоров Михаила Лифшица, годовая производительность в ближайшие пять лет предприятия вырастет почти в два раза.

«Производительность растет, но это не взрывной рост, а абсолютно плановый. Мы адаптируем предприятие под новые продукты и под структуру спроса, которую нам дает программа модернизации энергетики. В ближайшие пять лет производительность УТЗ вырастет до 2,5 ГВт, а сейчас производительность завода составляет 1,6 ГВт в год», — рассказал Лифшиц URA.RU.

При этом отмечается, что ежегодно предприятие модернизирует и заменяет оборудования на 500 млн рублей. В 2023 году этот показатель вырастет почти до 1 млрд рублей из-за плана по закупке линии производства заготовок для лопаток.

Ранее URA.RU писало, что УТЗ и индийский производитель турбин Triveni Turbine договорить о совместном производстве энергоблоков малой мощности, работающих на биотопливе. Соглашение также предусматривает продвижение линейки турбин производства УТЗ в Индии.