Уральский завод поможет России наладить сотрудничество с Индией

Ведущий российский производитель паровых турбин УТЗ начал сотрудничать с индийским заводом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Уральский турбинный завод (УТЗ, Екатеринбург, входит в группу РОТЕК) и индийский производитель турбин Triveni Turbine начнут совместное производство энергоблоков малой мощности, работающих на биотопливе. Соответствующее соглашение было подписано представителями компаний в ходе международной промышленной выставки «Иннопром».

«Вместе с нашими индийскими партнерами мы поможем нашем потребителям обеспечить свои предприятия теплом и светом, и сделаем планету чище. Наша совместная работа построит еще один мост между Россией и Индией», — передает корреспондент URA.RU слова председателя советов директоров и совладельца завода Михаила Лифшица.

Энергоблоки, которые будут производить заводы, применяются в аграрно-промышленной отрасли, где существует спрос на переработку биологических отходов в энергию для предприятий и населения. Аналогичный размер генерации востребован в других видах промышленной генерации. Соглашение также предусматривает продвижение линейки турбин производства УТЗ в Индии.

Торговый представитель России в Индии Александр Рыбас назвал соглашение двух заводов знаменательным для промышленности страны. «Абсолютное соглашение между бизнес структурами достигнуто во взаимодействии с нашими партнерами. На индийский рынок выйти очень непросто, что подчеркивает высокий уровень компетенции, которым обладает УТЗ», — уточнил он.

Международная выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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