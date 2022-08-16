Олег Рожков взят под стражу в зале суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском городском суде спустя три дня оглашения приговора завершился процесс над бывшим руководителем Управления МЧС по Курганской области Олегом Рожковым, обвиненного в коррупционных преступлениях. Один из эпизодов — приемка некачественной техники (роботов) на 56 млн рублей. Передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд считает необходимым назначить Рожкову наказание, связанное с реальным сроком лишения свободы. Лишает звания полковника внутренней службы. Признать невиновным и оправдать по статье 285 УК РФ, Рожкову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. С запретом на занятие должности госорганах на срок 2 года. Заключить под стражу в зале суда», — зачитал судья.

URA.RU ранее писало, что уголовное преследование Олега Рожкова началось в марте 2020 года. Областное СУ СК возбудило дело по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова обвиняли по ряду коррупционных преступлений. По версии следствия, Рожков подписал акты о приемке некачественной техники — роботов — на 56 мл рублей, за счет бюджета купил дорогой телефон, использовал снегоходы и квадроциклы ведомства в личных целях. Сотрудники УФСБ России по Курганской области и Следственного комитета нашли в действиях Рожкова признаки растраты с использованием своего служебного положения и злоупотребления должностными полномочиями.

В Кургане Олегу Рожкову зачитали приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU