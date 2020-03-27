Олега Рожкова обвинили в превышении должностных полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону. Уголовное дело, как и предполагало URA.RU, связано с закупкой робототехники.

В мае 2017 года МЧС России заключило госконтракт с ЗАО НПО «Курганский завод СпецТехники». на поставку робототехнического оборудования общей стоимостью более 94 млн рублей. Рожков был председателем комиссии по приемке продукции. Следствие считает, что в марте—апреле 2018 года он, зная о недостатках продукции, организовал приемку роботов и составление фиктивных актов о соответствии их техусловиям. Документы подписаны лично Рожковым.

«На основании представленных Рожковым заведомо ложных документов МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 миллионов рублей бюджетных средств», — утверждают в СУ СК. Уголовное дело возбуждено по п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий) по материалам, поступившим из регионального УФСБ. Тяжкие последствия связаны с оплатой непригодной к эксплуатации техники и невозможности их использования спасательными подразделениями МЧС России. Следствие будет ходатайствовать о заключении Рожкова под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель «Курганского завода спецтехники» Вячеслав Филимонов также задержан по подозрению в подготовке к мошенничеству. В начале марта суд принял решение отпустить его под залог в 500 тысяч рублей. Уже тогда инсайдеры сообщали, что дело связано с одним из крупных госконтрактов, заключенных с одним из силовых ведомств.