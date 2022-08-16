Политолог: встреча с Путиным решит проблемы Тамбовской области

16 августа 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Максим Егоров вступил в должность в октябре прошлого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым поможет решить главные проблемы региона. Таким мнением поделился политолог Ярослав Игнатовский «Президент отметил успехи Тамбовщины в ряде сфер. Низкий уровень безработицы, рост промышленного производства, доля аварийного жилья ниже, чем в других субъектах. Он также обещал оказать региону помощь по решению насущных проблем — с рынком труда, системой водоснабжения, общественным транспортом, подключив к этому процессу правительство страны», — написал Ярослав Игнатовский в своем telegram-канале «Политген». По его словам, высокая оценка исполняющего обязанности губернатора означает уверенность в том, что он справится с предстоящими ему задачами. «Для Максима Егорова эта встреча важна и для его предвыборной кампании — поддержка и похвала Президента дают ему еще больше преимуществ над конкурентами и увеличивают поддержку среди населения. Также это позволит привлечь еще больше ресурсов для решения проблем Тамбовской области», — объяснил политолог. Российский лидер Владимир Путин провел встречу с Максимом Егоровым по ВКС. Они обсудили помощь Донбассу. Было собрано 20 млн рублей и более 240 тонн гуманитарного груза от Тамбовской области. Регион принял более 2500 беженцев. Максим Егоров обратил внимание президента на качество питьевой воды, проблема с которой активно решается. Текущие вопросы по общественному транспорту, коммунальной технике и реконструкции систем водоснабжения — глава государства поручил проработать совместно с правительством РФ. По мнению политолога, политического обозревателя радиостанции «Говорит Москва» Александра Асафова, данное событие показывает, что президент внимательно следит за всеми главами регионов. Исполняющий обязанности был назначен на свою должность 4 октября 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым поможет решить главные проблемы региона. Таким мнением поделился политолог Ярослав Игнатовский «Президент отметил успехи Тамбовщины в ряде сфер. Низкий уровень безработицы, рост промышленного производства, доля аварийного жилья ниже, чем в других субъектах. Он также обещал оказать региону помощь по решению насущных проблем — с рынком труда, системой водоснабжения, общественным транспортом, подключив к этому процессу правительство страны», — написал Ярослав Игнатовский в своем telegram-канале «Политген». По его словам, высокая оценка исполняющего обязанности губернатора означает уверенность в том, что он справится с предстоящими ему задачами. «Для Максима Егорова эта встреча важна и для его предвыборной кампании — поддержка и похвала Президента дают ему еще больше преимуществ над конкурентами и увеличивают поддержку среди населения. Также это позволит привлечь еще больше ресурсов для решения проблем Тамбовской области», — объяснил политолог. Российский лидер Владимир Путин провел встречу с Максимом Егоровым по ВКС. Они обсудили помощь Донбассу. Было собрано 20 млн рублей и более 240 тонн гуманитарного груза от Тамбовской области. Регион принял более 2500 беженцев. Максим Егоров обратил внимание президента на качество питьевой воды, проблема с которой активно решается. Текущие вопросы по общественному транспорту, коммунальной технике и реконструкции систем водоснабжения — глава государства поручил проработать совместно с правительством РФ. По мнению политолога, политического обозревателя радиостанции «Говорит Москва» Александра Асафова, данное событие показывает, что президент внимательно следит за всеми главами регионов. Исполняющий обязанности был назначен на свою должность 4 октября 2021 года.