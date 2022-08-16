Курганские пожарные провели разведку в одном из домов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители дома №64 по улице Станционной из-за травли тараканов вызвали чрезвычайные службы. На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и скорая, передает корреспондент URA.RU.

«По словам соседей, женщина с расстройством Плюшкина, которая живет в квартире на пятом этаже, начала травить тараканов и переборщила с дихлофосом. Жильцам сказали открыть окна. Спасатели зашли в подъезд с кислородными баллонами», — сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что в 19:35 поступило сообщение о запахе гари в одном из подъездов. «На место выезжали три единицы техники и 11 человек личного состава. Возгорания не было. Пожарные проводили разведку», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В пресс-службе УМВД России Курганской области агентству сообщили, что обращение зарегистрировано в отделе полиции №1. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято законное решение.

К дому №64 по улице Станционной в Кургане приехали пожарные машины Фото: Никита Телиженко

Также жители заметили у подъездов скорую Фото: Никита Телиженко

Фото: Никита Телиженко