Из-за травли тараканов курганцы вызвали спасателей. Фото

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Курганские пожарные провели разведку в одном из домов (архивное фото) Фото:

В Кургане жители дома №64 по улице Станционной из-за травли тараканов вызвали чрезвычайные службы. На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и скорая, передает корреспондент URA.RU.

«По словам соседей, женщина с расстройством Плюшкина, которая живет в квартире на пятом этаже, начала травить тараканов и переборщила с дихлофосом. Жильцам сказали открыть окна. Спасатели зашли в подъезд с кислородными баллонами», — сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что в 19:35 поступило сообщение о запахе гари в одном из подъездов. «На место выезжали три единицы техники и 11 человек личного состава. Возгорания не было. Пожарные проводили разведку», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В пресс-службе УМВД России Курганской области агентству сообщили, что обращение зарегистрировано в отделе полиции №1. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято законное решение.

К дому №64 по улице Станционной в Кургане приехали пожарные машины
Фото:
Также жители заметили у подъездов скорую
Фото:
Фото:
Жители дома рассказали, что в квартире на пятом этаже травили тараканов и переборщили с дихлофосом
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В Кургане жители дома №64 по улице Станционной из-за травли тараканов вызвали чрезвычайные службы. На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и скорая, передает корреспондент URA.RU. «По словам соседей, женщина с расстройством Плюшкина, которая живет в квартире на пятом этаже, начала травить тараканов и переборщила с дихлофосом. Жильцам сказали открыть окна. Спасатели зашли в подъезд с кислородными баллонами», — сообщает с места событий корреспондент URA.RU. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что в 19:35 поступило сообщение о запахе гари в одном из подъездов. «На место выезжали три единицы техники и 11 человек личного состава. Возгорания не было. Пожарные проводили разведку», — уточнили в чрезвычайном ведомстве. В пресс-службе УМВД России Курганской области агентству сообщили, что обращение зарегистрировано в отделе полиции №1. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято законное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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