В Тюмени произошло смертельное ДТП с мотоциклом

16 августа 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

В Тюмени на улице Республики произошло смертельное ДТП Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Тюмени на улице Республики, 255 произошло смертельное ДПТ. Мотоциклист не справился с управлением транспортного средства, его пассажир скончался на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Авария произошла на улице Республики, 255. Мотоциклист не справился с управлением. Пассажир мотоцикла, мужчина 41 год, скончался на месте ДТП. Водитель 38 лет доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УГИБДД. Как сказали в ведомстве, предварительно, у водителя мотоцикла пресутсвуют признаки алкогольного опьянения. Кроме того, он лишен права управления транспортом. В департаменте регионального здравоохранения агентству URA.RU прокомментировали информацию. «Вызов поступил в 18:48. Прибытие скорой помощи в 18:55. После оказания помощи пациент доставлен в ОКБ №2», — сообщили в департаменте. Там ответили, что у второго человека констатировали смерть.

В Тюмени на улице Республики, 255 произошло смертельное ДПТ. Мотоциклист не справился с управлением транспортного средства, его пассажир скончался на месте происшествия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Авария произошла на улице Республики, 255. Мотоциклист не справился с управлением. Пассажир мотоцикла, мужчина 41 год, скончался на месте ДТП. Водитель 38 лет доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УГИБДД. Как сказали в ведомстве, предварительно, у водителя мотоцикла пресутсвуют признаки алкогольного опьянения. Кроме того, он лишен права управления транспортом. В департаменте регионального здравоохранения агентству URA.RU прокомментировали информацию. «Вызов поступил в 18:48. Прибытие скорой помощи в 18:55. После оказания помощи пациент доставлен в ОКБ №2», — сообщили в департаменте. Там ответили, что у второго человека констатировали смерть.