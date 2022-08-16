Около Миасса Челябинской области в ДТП со сломанной фурой погибла женщина-водитель и пассажир. Еще двое пассажиров госпитализированы.
«По предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем „ВАЗ-2110“ совершила наезд на стоящий частично на проезжей части автомобиль „КАМАЗ“ с прицепом, у которого произошла поломка заднего моста. В результате ДТП женщина-водитель (год рождения не установлен) и мужчина-пассажир 1979 года рождения скончались на месте происшествии», — уточнили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.
По данным ведомства, авария произошла 16 августа около 19:16 часов на 1759 км автодороги Москва-Челябинск на территории Миасского городского округа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
В результате ДТП пострадали еще два пассажира — молодой человек 16-17 лет и бабушка. В данный момент они госпитализированы. Водитель фуры не пострадал.
Около Миасса Челябинской области в ДТП со сломанной фурой погибла женщина-водитель и пассажир. Еще двое пассажиров госпитализированы. «По предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем „ВАЗ-2110“ совершила наезд на стоящий частично на проезжей части автомобиль „КАМАЗ“ с прицепом, у которого произошла поломка заднего моста. В результате ДТП женщина-водитель (год рождения не установлен) и мужчина-пассажир 1979 года рождения скончались на месте происшествии», — уточнили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области. По данным ведомства, авария произошла 16 августа около 19:16 часов на 1759 км автодороги Москва-Челябинск на территории Миасского городского округа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В результате ДТП пострадали еще два пассажира — молодой человек 16-17 лет и бабушка. В данный момент они госпитализированы. Водитель фуры не пострадал.