В результате аварии два человека погибли, еще два — в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около Миасса Челябинской области в ДТП со сломанной фурой погибла женщина-водитель и пассажир. Еще двое пассажиров госпитализированы.

«По предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем „ВАЗ-2110“ совершила наезд на стоящий частично на проезжей части автомобиль „КАМАЗ“ с прицепом, у которого произошла поломка заднего моста. В результате ДТП женщина-водитель (год рождения не установлен) и мужчина-пассажир 1979 года рождения скончались на месте происшествии», — уточнили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

По данным ведомства, авария произошла 16 августа около 19:16 часов на 1759 км автодороги Москва-Челябинск на территории Миасского городского округа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

В результате ДТП пострадали еще два пассажира — молодой человек 16-17 лет и бабушка. В данный момент они госпитализированы. Водитель фуры не пострадал.

Автомобиль врезался в стоящую на ремонте фуру Пресс-служба УГИБДД по Челябинской области.