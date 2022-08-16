МИД РФ назвал «вбросом» статью WSJ о воровстве энергии с ЗАЭС

17 августа 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

В МИД оценили статью WSJ о якобы воровстве РФ электроэнергии с ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Статья, опубликованная в газете The Wall Street Journal, о том, что Россия якобы ворует электроэнергию с Запорожской АЭС — очередной «антироссийский вброс». Так считают в МИД РФ. «Фантастическое заключение — такая „экспроприация“ со стороны России будет дополнительно дестабилизировать ситуацию на энергорынках. Даже беглого ознакомления с этим очередным антироссийским вбросом WSJ достаточно, чтобы констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания», — заявили во внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. В МИД уточнили, что это украинские военные регулярно обстреливают станцию и прилегающие к ней территории, подвергая тем самым опасности ядерного катаклизма многомиллионное население европейского континента. «Находящуюся в тысячах километрах от такой угрозы Wall Street Journal это явно не интересует», — заключили в министерстве. Президент Молдавии Майя Санду считает, что аварии на Запорожской АЭС можно будет избежать, но риски ядерной катастрофы все равно остаются. Она добавила, что молдавские учреждения приняли определенные меры для безопасности своих граждан.

Статья, опубликованная в газете The Wall Street Journal, о том, что Россия якобы ворует электроэнергию с Запорожской АЭС — очередной «антироссийский вброс». Так считают в МИД РФ. «Фантастическое заключение — такая „экспроприация“ со стороны России будет дополнительно дестабилизировать ситуацию на энергорынках. Даже беглого ознакомления с этим очередным антироссийским вбросом WSJ достаточно, чтобы констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания», — заявили во внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. В МИД уточнили, что это украинские военные регулярно обстреливают станцию и прилегающие к ней территории, подвергая тем самым опасности ядерного катаклизма многомиллионное население европейского континента. «Находящуюся в тысячах километрах от такой угрозы Wall Street Journal это явно не интересует», — заключили в министерстве. Президент Молдавии Майя Санду считает, что аварии на Запорожской АЭС можно будет избежать, но риски ядерной катастрофы все равно остаются. Она добавила, что молдавские учреждения приняли определенные меры для безопасности своих граждан.