Юрист: какая помощь от государства положена малоимущим россиянам

Россияне, которые столкнулись со сложной жизненной ситуацией, при определенных условиях могут получить адресную социальную помощь. Об этом напомнила глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России, адвокат Оксана Старожильцева.
«Получателями государственной соцпомощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ», — объяснила юрист в беседе с агентством «Прайм». Помощь, предоставляемая государством для этих россиян, по ее словам, подразделяется на денежные выплаты и натуральную помощь, такую как топливо, одежда, продукты питания.
Кроме того, в России существует так называемый социальный контракт, который подразумевает денежную помощь на адаптацию малоимущего гражданина. «Это, например, поиск работы, прохождение профобучения, открытие бизнеса или ведение личного подсобного хозяйства. В случае нарушения условий контракта он будет расторгнут, и деньги придется вернуть», — добавила Старожильцева.
С 1 августа в регионах начали действовать новые меры поддержки для людей с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста. Так, например, в Челябинской области многодетные, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами смогут получить пособие на подготовку детей к школе. Размер выплат составит 1500 рублей. Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб предлагала для поддержки россиян в период новых масштабных экономических санкций Запада обеспечить малоимущие слои населения продуктами и товарами первой необходимости, а также покрывать возросшую инфляцию единоразовыми выплатами.
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Россияне, которые столкнулись со сложной жизненной ситуацией, при определенных условиях могут получить адресную социальную помощь. Об этом напомнила глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России, адвокат Оксана Старожильцева. «Получателями государственной соцпомощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ», — объяснила юрист в беседе с агентством «Прайм». Помощь, предоставляемая государством для этих россиян, по ее словам, подразделяется на денежные выплаты и натуральную помощь, такую как топливо, одежда, продукты питания. Кроме того, в России существует так называемый социальный контракт, который подразумевает денежную помощь на адаптацию малоимущего гражданина. «Это, например, поиск работы, прохождение профобучения, открытие бизнеса или ведение личного подсобного хозяйства. В случае нарушения условий контракта он будет расторгнут, и деньги придется вернуть», — добавила Старожильцева. С 1 августа в регионах начали действовать новые меры поддержки для людей с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста. Так, например, в Челябинской области многодетные, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами смогут получить пособие на подготовку детей к школе. Размер выплат составит 1500 рублей. Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб предлагала для поддержки россиян в период новых масштабных экономических санкций Запада обеспечить малоимущие слои населения продуктами и товарами первой необходимости, а также покрывать возросшую инфляцию единоразовыми выплатами.