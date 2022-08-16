Юрист: какая помощь от государства положена малоимущим россиянам

17 августа 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Малоимущие россияне могут заключить социальный контракт на открытие бизнеса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне, которые столкнулись со сложной жизненной ситуацией, при определенных условиях могут получить адресную социальную помощь. Об этом напомнила глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России, адвокат Оксана Старожильцева. «Получателями государственной соцпомощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ», — объяснила юрист в беседе с агентством «Прайм». Помощь, предоставляемая государством для этих россиян, по ее словам, подразделяется на денежные выплаты и натуральную помощь, такую как топливо, одежда, продукты питания. Кроме того, в России существует так называемый социальный контракт, который подразумевает денежную помощь на адаптацию малоимущего гражданина. «Это, например, поиск работы, прохождение профобучения, открытие бизнеса или ведение личного подсобного хозяйства. В случае нарушения условий контракта он будет расторгнут, и деньги придется вернуть», — добавила Старожильцева. С 1 августа в регионах начали действовать новые меры поддержки для людей с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста. Так, например, в Челябинской области многодетные, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами смогут получить пособие на подготовку детей к школе. Размер выплат составит 1500 рублей. Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб предлагала для поддержки россиян в период новых масштабных экономических санкций Запада обеспечить малоимущие слои населения продуктами и товарами первой необходимости, а также покрывать возросшую инфляцию единоразовыми выплатами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне, которые столкнулись со сложной жизненной ситуацией, при определенных условиях могут получить адресную социальную помощь. Об этом напомнила глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России, адвокат Оксана Старожильцева. «Получателями государственной соцпомощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ», — объяснила юрист в беседе с агентством «Прайм». Помощь, предоставляемая государством для этих россиян, по ее словам, подразделяется на денежные выплаты и натуральную помощь, такую как топливо, одежда, продукты питания. Кроме того, в России существует так называемый социальный контракт, который подразумевает денежную помощь на адаптацию малоимущего гражданина. «Это, например, поиск работы, прохождение профобучения, открытие бизнеса или ведение личного подсобного хозяйства. В случае нарушения условий контракта он будет расторгнут, и деньги придется вернуть», — добавила Старожильцева. С 1 августа в регионах начали действовать новые меры поддержки для людей с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста. Так, например, в Челябинской области многодетные, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами смогут получить пособие на подготовку детей к школе. Размер выплат составит 1500 рублей. Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб предлагала для поддержки россиян в период новых масштабных экономических санкций Запада обеспечить малоимущие слои населения продуктами и товарами первой необходимости, а также покрывать возросшую инфляцию единоразовыми выплатами.