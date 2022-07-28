Повышение пенсий и зарплат: что изменится для россиян в августе

29 июля 2022 в 08:09 Размер текста - 17 +

Люди, которые хотят стать самозанятыми, смогут встать на учет, заполнив форму на сайте «Госуслуг» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России с 1 августа крупные компании повысят зарплаты своим сотрудникам, а семьи с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста получат новую меру поддержки. Кроме того, в следующем месяце проиндексируют пенсии работающим россиянам. Сотрудникам некоторых крупных компаний повысят зарплату. В частности, это коснется тех, кто занят в сфере транспорта. Средний размер прибавки составит 5—10%. Наличие ее и размер будет определять руководство предприятий.

В регионах введут новые меры поддержки для людей с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста. Так, например, в Челябинской области многодетные, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами смогут получить пособие на подготовку детей к школе. Размер выплат составит 1500 рублей.

Работающим пенсионерам, которые трудились в предыдущем году, с 1 августа проиндексируют выплаты. Сумма повышения размера пенсии не может превышать трех пенсионных баллов.

Минфин обяжет компании следить за статусом резидента своих сотрудников при выплате зарплаты. Будут введены штрафы за несоблюдение этого правила.

Требование об установке «тревожной кнопки» в автомобилях станет обязательным. Правила действуют для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. Исключением будут являться машины для перевозки опасных грузов или детей.

Люди, которые планируют стать самозанятыми, могут встать на учет через портал «Госуслуги». Для подачи заявления достаточно будет просто заполнить форму и закрепить ее электронной подписью, передает Life . Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. Мера также коснется получателей страховых выплат. Прибавку в размере 7200 рублей получат люди, достигшие в июле 80 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России с 1 августа крупные компании повысят зарплаты своим сотрудникам, а семьи с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста получат новую меру поддержки. Кроме того, в следующем месяце проиндексируют пенсии работающим россиянам. Сотрудникам некоторых крупных компаний повысят зарплату. В частности, это коснется тех, кто занят в сфере транспорта. Средний размер прибавки составит 5—10%. Наличие ее и размер будет определять руководство предприятий. В регионах введут новые меры поддержки для людей с небольшим доходом, у которых есть дети школьного возраста. Так, например, в Челябинской области многодетные, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами смогут получить пособие на подготовку детей к школе. Размер выплат составит 1500 рублей. Работающим пенсионерам, которые трудились в предыдущем году, с 1 августа проиндексируют выплаты. Сумма повышения размера пенсии не может превышать трех пенсионных баллов. Минфин обяжет компании следить за статусом резидента своих сотрудников при выплате зарплаты. Будут введены штрафы за несоблюдение этого правила. Требование об установке «тревожной кнопки» в автомобилях станет обязательным. Правила действуют для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. Исключением будут являться машины для перевозки опасных грузов или детей. Люди, которые планируют стать самозанятыми, могут встать на учет через портал «Госуслуги». Для подачи заявления достаточно будет просто заполнить форму и закрепить ее электронной подписью, передает Life. Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что на повышение пенсии с 1 августа могут рассчитывать 7,3 миллиона россиян. Мера также коснется получателей страховых выплат. Прибавку в размере 7200 рублей получат люди, достигшие в июле 80 лет.