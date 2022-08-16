16 августа 2022

В Тобольске за 10 млн рублей продают коллекцию марок СССР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка советского быта. Тюмень, марки, быт, вещи, ретро, лупа, альбом с марками
В Тобольске продают коллекцию марок (архивное фото) Фото:

В Тобольске (Тюменская область) продают коллекцию почтовых марок СССР за 10 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.

«Состояние: б/у. Продам очень большую коллекцию марок 5-6 альбомов, 200 страниц. Цена — 10 000 000 рублей», — указал в объявлении Александр. Продавец также просит не беспокоить его «за копейки», так как знает реальную цену марок, добавил он.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени выставили на продажу коллекцию юбилейных монет СССР за 900 миллионов рублей. Всего в коллекции 16 монет. По словам продавца, он готов рассмотреть продажу по частям.

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В Тобольске (Тюменская область) продают коллекцию почтовых марок СССР за 10 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Состояние: б/у. Продам очень большую коллекцию марок 5-6 альбомов, 200 страниц. Цена — 10 000 000 рублей», — указал в объявлении Александр. Продавец также просит не беспокоить его «за копейки», так как знает реальную цену марок, добавил он. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени выставили на продажу коллекцию юбилейных монет СССР за 900 миллионов рублей. Всего в коллекции 16 монет. По словам продавца, он готов рассмотреть продажу по частям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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