В Тобольске продают коллекцию марок (архивное фото)
В Тобольске (Тюменская область) продают коллекцию почтовых марок СССР за 10 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.
«Состояние: б/у. Продам очень большую коллекцию марок 5-6 альбомов, 200 страниц. Цена — 10 000 000 рублей», — указал в объявлении Александр. Продавец также просит не беспокоить его «за копейки», так как знает реальную цену марок, добавил он.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени выставили на продажу коллекцию юбилейных монет СССР за 900 миллионов рублей. Всего в коллекции 16 монет. По словам продавца, он готов рассмотреть продажу по частям.
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