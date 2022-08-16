В Тобольске продают коллекцию марок (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) продают коллекцию почтовых марок СССР за 10 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.

«Состояние: б/у. Продам очень большую коллекцию марок 5-6 альбомов, 200 страниц. Цена — 10 000 000 рублей», — указал в объявлении Александр. Продавец также просит не беспокоить его «за копейки», так как знает реальную цену марок, добавил он.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени выставили на продажу коллекцию юбилейных монет СССР за 900 миллионов рублей. Всего в коллекции 16 монет. По словам продавца, он готов рассмотреть продажу по частям.