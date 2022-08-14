В Тюмени продают юбилейные монеты за 900 млн рублей. Скрин

15 августа 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Коллекция насчитывает 16 экземпляров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени продают юбилейные монеты времен СССР за 900 млн рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. В коллекции продавца — 16 монет, выпущенных в 1987—1989 годах. «Продаю юбилейные монеты СССР. Только в нужные руки коллекционеров», — говорится в объявлении. Корреспонденту URA.RU продавец рассказал, что ранее за коллекцию ему предлагали 100 млн рублей, но он решил дождаться более выгодной цены. Также продавец рассматривает вариант торга и продажи коллекции по частям. По словам продавца, за коллекцию ему уже предлагали 100 млн рублей Avito Анонимный источник, эксперт в оценке антиквариата сообщил агентству URA.RU, что реальная стоимость монет, выпущенных в 1987—1989 годах, не превышает 300 рублей за одну единицу. В среднем цена за такую монету — 100-150 рублей в зависимости от ее состояния, наличия или отсутствия на ней повреждений. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тюмени продают игрушку из McDonald’s за три миллиона рублей. Продавец утверждал, что игрушка сохранилась с 2000 года.

В Тюмени продают юбилейные монеты времен СССР за 900 млн рублей. Объявление опубликовано на платформе Avito. В коллекции продавца — 16 монет, выпущенных в 1987—1989 годах. «Продаю юбилейные монеты СССР. Только в нужные руки коллекционеров», — говорится в объявлении. Корреспонденту URA.RU продавец рассказал, что ранее за коллекцию ему предлагали 100 млн рублей, но он решил дождаться более выгодной цены. Также продавец рассматривает вариант торга и продажи коллекции по частям. Анонимный источник, эксперт в оценке антиквариата сообщил агентству URA.RU, что реальная стоимость монет, выпущенных в 1987—1989 годах, не превышает 300 рублей за одну единицу. В среднем цена за такую монету — 100-150 рублей в зависимости от ее состояния, наличия или отсутствия на ней повреждений. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Тюмени продают игрушку из McDonald’s за три миллиона рублей. Продавец утверждал, что игрушка сохранилась с 2000 года.