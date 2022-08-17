Из-за неработающих светофоров в центре Перми возможны пробки

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Городские платные парковки. Пермь, светофор, светофор не работает, гостиница прикамье
Светофоры на указанных перекрестках не будут работать практически весь день Фото:

На двух оживленных перекрестках в центре Перми 18 августа не будут работать светофоры. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в ГИБДД.

«Госавтоинспекция информирует об отключении 18.08 2022 светофорных объектов в связи с профилактическими работами. На перекрестке ул. Попова — ул. Петропавловская в период с 09:00 до 17:00. На перекрестке ул. Попова — ул. Монастырская в период с 09:00 до 17:00», — написано в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья.

Автомобилистов призывают быть внимательными, чтобы не допустить непредвиденных происшествий на дороге. При пересечении указанных перекрестков рекомендовано снижать скорость и руководствоваться правилами дорожного движения.

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На двух оживленных перекрестках в центре Перми 18 августа не будут работать светофоры. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в ГИБДД. «Госавтоинспекция информирует об отключении 18.08 2022 светофорных объектов в связи с профилактическими работами. На перекрестке ул. Попова — ул. Петропавловская в период с 09:00 до 17:00. На перекрестке ул. Попова — ул. Монастырская в период с 09:00 до 17:00», — написано в telegram-канале Госавтоинспекции Прикамья. Автомобилистов призывают быть внимательными, чтобы не допустить непредвиденных происшествий на дороге. При пересечении указанных перекрестков рекомендовано снижать скорость и руководствоваться правилами дорожного движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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