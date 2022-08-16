Грузовик перевернулся и блокировал главную магистраль Челябинска. Фото

17 августа 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

В результате аварии движение затруднено и регулируется сотрудниками ГИБДД (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова Тяжелый грузовик опрокинулся на пересечении Свердловского проспекта с улицей Куйбышева в Челябинске, частично блокировав движение. Об этом 17 августа сообщили URA.RU очевидцы. «Грузовик Scania, груженый металлом, опрокинулся. Сейчас на место ДТП стянуты наряды полиции», — рассказали URA.RU читатели. «Госавтоинспекция ведет регулировочные действия на месте аварии, произошедшей в 10:00 на пересечении Свердловского проспекта и улицы Куйбышева. Водитель 1967 года рождения при повороте на улицу Каслинскую допустил опрокидывание машины, перевозившей металлическую балку», — пояснили также URA.RU в отделении пропаганды городской ГИБДД. Грузовик опрокинулся при повороте Фото: отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска Фото: отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска

Тяжелый грузовик опрокинулся на пересечении Свердловского проспекта с улицей Куйбышева в Челябинске, частично блокировав движение. Об этом 17 августа сообщили URA.RU очевидцы. «Грузовик Scania, груженый металлом, опрокинулся. Сейчас на место ДТП стянуты наряды полиции», — рассказали URA.RU читатели. «Госавтоинспекция ведет регулировочные действия на месте аварии, произошедшей в 10:00 на пересечении Свердловского проспекта и улицы Куйбышева. Водитель 1967 года рождения при повороте на улицу Каслинскую допустил опрокидывание машины, перевозившей металлическую балку», — пояснили также URA.RU в отделении пропаганды городской ГИБДД.