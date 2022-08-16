Роспотребнадзор хочет вернуть в ЯНАО масочный режим

17 августа 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

За неделю в округе выявлено 371 случай заражения COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ЯНАО хотят вернуть масочный режим в медицинских и социальных учреждениях. Об этом рассказала главный санитарный врач ЯНАО, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. «Письмо с рекомендацией ввести масочный режим в медицинских и социальных учреждениях направлено в правительство ЯНАО», — сообщила Нечепуренко. Также она добавила, что в округе продолжает увеличиваться число заражаемости коронавирусом. За минувшую неделю выявлен 371 случай COVID-19. Агентство направило запрос на получение комментария в Правительство ЯНАО. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало власти ЯНАО рекомендовали жителям из групп риска снова начать носить маски. Решение приняли в оперштабе региона, сообщило правительство округа.

В ЯНАО хотят вернуть масочный режим в медицинских и социальных учреждениях. Об этом рассказала главный санитарный врач ЯНАО, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. «Письмо с рекомендацией ввести масочный режим в медицинских и социальных учреждениях направлено в правительство ЯНАО», — сообщила Нечепуренко. Также она добавила, что в округе продолжает увеличиваться число заражаемости коронавирусом. За минувшую неделю выявлен 371 случай COVID-19. Агентство направило запрос на получение комментария в Правительство ЯНАО. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало власти ЯНАО рекомендовали жителям из групп риска снова начать носить маски. Решение приняли в оперштабе региона, сообщило правительство округа.