16 августа 2022

Роспотребнадзор хочет вернуть в ЯНАО масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, пенсионер, эпидемия, бабушка, масочный режим, коронавирус, covid, ковид, маска с начесом
За неделю в округе выявлено 371 случай заражения COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ЯНАО хотят вернуть масочный режим в медицинских и социальных учреждениях. Об этом рассказала главный санитарный врач ЯНАО, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

«Письмо с рекомендацией ввести масочный режим в медицинских и социальных учреждениях направлено в правительство ЯНАО», — сообщила Нечепуренко.

Также она добавила, что в округе продолжает увеличиваться число заражаемости коронавирусом. За минувшую неделю выявлен 371 случай COVID-19.

Агентство направило запрос на получение комментария в Правительство ЯНАО. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало власти ЯНАО рекомендовали жителям из групп риска снова начать носить маски. Решение приняли в оперштабе региона, сообщило правительство округа.

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В ЯНАО хотят вернуть масочный режим в медицинских и социальных учреждениях. Об этом рассказала главный санитарный врач ЯНАО, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. «Письмо с рекомендацией ввести масочный режим в медицинских и социальных учреждениях направлено в правительство ЯНАО», — сообщила Нечепуренко. Также она добавила, что в округе продолжает увеличиваться число заражаемости коронавирусом. За минувшую неделю выявлен 371 случай COVID-19. Агентство направило запрос на получение комментария в Правительство ЯНАО. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало власти ЯНАО рекомендовали жителям из групп риска снова начать носить маски. Решение приняли в оперштабе региона, сообщило правительство округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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