Власти ЯНАО частично возвращают масочный режим

Власти ЯНАО рекомендовали жителям из групп риска снова начать носить маски. Решение приняли в оперштабе региона, сообщило правительство округа.
«Соответствующее решение окружного оперштаба вступает в силу 5 августа. Оно коснется пенсионеров старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями — им рекомендуют надевать маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снова начало расти число заболевших COVID-19. В больницах региона уже вернули ограничения. При посещении медучреждений нужно будет надеть маску, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
Власти ЯНАО рекомендовали жителям из групп риска снова начать носить маски. Решение приняли в оперштабе региона, сообщило правительство округа. «Соответствующее решение окружного оперштаба вступает в силу 5 августа. Оно коснется пенсионеров старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями — им рекомендуют надевать маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снова начало расти число заболевших COVID-19. В больницах региона уже вернули ограничения. При посещении медучреждений нужно будет надеть маску, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.