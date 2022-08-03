03 августа 2022
02 августа 2022

Власти ЯНАО частично возвращают масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй Всероссийский промышленный форум по развитию промышленного туризма. Магнитогорск, поднос, медицинские маски
Решение рекомендовать жителям ЯНАО из групп риска снова носить маски приняли в оперштабе ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО рекомендовали жителям из групп риска снова начать носить маски. Решение приняли в оперштабе региона, сообщило правительство округа.

«Соответствующее решение окружного оперштаба вступает в силу 5 августа. Оно коснется пенсионеров старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями — им рекомендуют надевать маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снова начало расти число заболевших COVID-19. В больницах региона уже вернули ограничения. При посещении медучреждений нужно будет надеть маску, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.

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Власти ЯНАО рекомендовали жителям из групп риска снова начать носить маски. Решение приняли в оперштабе региона, сообщило правительство округа. «Соответствующее решение окружного оперштаба вступает в силу 5 августа. Оно коснется пенсионеров старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями — им рекомендуют надевать маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО снова начало расти число заболевших COVID-19. В больницах региона уже вернули ограничения. При посещении медучреждений нужно будет надеть маску, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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