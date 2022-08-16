Суд простил пермяка по делу о незаконном хранении боеприпасов

17 августа 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

17 патронов житель Кизела нашел в лесу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд в Кизеле (Пермский край) прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в незаконном приобретении и хранении патронов. Мужчина на суде пояснил, что 17 боевых патронов нашел в лесу и принес домой. В преступлении он раскаялся, а соседи отозвались о нем положительно, поэтому суд решил его простить. «Постановлением Кизеловского городского суда уголовное дело в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ, прекращено в связи с деятельным раскаянием на основании ч.1 ст. 28 УПК РФ. Судом принято во внимание, что С. исключительно положительно характеризуется по месту жительства, никогда не привлекался к административной и уголовной ответственности и ни в чем предосудительном ранее замечен не был», — сообщается на сайте суда. Кроме этого, подсудимый не состоит на учете у нарколога или психиатра, преступление совершил впервые, а вину признал полностью, написав явку с повинной, отметили в суде. По ч.1 ст. 222 УК РФ мужчине грозило наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Суд в Кизеле (Пермский край) прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в незаконном приобретении и хранении патронов. Мужчина на суде пояснил, что 17 боевых патронов нашел в лесу и принес домой. В преступлении он раскаялся, а соседи отозвались о нем положительно, поэтому суд решил его простить. «Постановлением Кизеловского городского суда уголовное дело в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ, прекращено в связи с деятельным раскаянием на основании ч.1 ст. 28 УПК РФ. Судом принято во внимание, что С. исключительно положительно характеризуется по месту жительства, никогда не привлекался к административной и уголовной ответственности и ни в чем предосудительном ранее замечен не был», — сообщается на сайте суда. Кроме этого, подсудимый не состоит на учете у нарколога или психиатра, преступление совершил впервые, а вину признал полностью, написав явку с повинной, отметили в суде. По ч.1 ст. 222 УК РФ мужчине грозило наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.