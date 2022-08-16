Пермские силовики опробовали новый способ общения с осужденными

Осужденные исправительной колонии №4, расположенной в поселке Ныроб Пермского края смогли попасть на дистанционный прием к сотрудникам силовых ведомств. Встреча в таком формате была проведена впервые, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Прикамье.
«В Пермском краевом суде с участием с использованием системы ГАС „Правосудие“ проведен дистанционный прием осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-4. Прием осужденных в указанном формате проводится впервые и стал возможным благодаря поддержке руководства краевого суда», — отмечает пресс-служба омбудсмена.
Прием осужденных вели прокурор края Павел Бухтояров, его заместитель Валерий Подгайный, первый замначальника ГУ ФСИН по Пермскому краю Самир Бабаев, а также помощник начальника управления Алексей Распопов и сотрудник аппарата омбудсмена Павел Левашин.
Все обратившиеся получили необходимые разъяснения, ряд поступивших обращений принят в работу краевой прокуратурой. Отмечается, что формат совместного приема осужденных будет использоваться в дальнейшем.
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