16 августа 2022

Пермские силовики опробовали новый способ общения с осужденными

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Фрэнсис Гэри Пауэрс-мл. в Музее военной техники УГМК. Верхняя Пышма, фуражка, курсанты, суворовское училище
Встреча с осужденными прошла в формате видеоконференцсвязи Фото:

Осужденные исправительной колонии №4, расположенной в поселке Ныроб Пермского края смогли попасть на дистанционный прием к сотрудникам силовых ведомств. Встреча в таком формате была проведена впервые, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Прикамье.

«В Пермском краевом суде с участием с использованием системы ГАС „Правосудие“ проведен дистанционный прием осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-4. Прием осужденных в указанном формате проводится впервые и стал возможным благодаря поддержке руководства краевого суда», — отмечает пресс-служба омбудсмена.

Прием осужденных вели прокурор края Павел Бухтояров, его заместитель Валерий Подгайный, первый замначальника ГУ ФСИН по Пермскому краю Самир Бабаев, а также помощник начальника управления Алексей Распопов и сотрудник аппарата омбудсмена Павел Левашин.

Все обратившиеся получили необходимые разъяснения, ряд поступивших обращений принят в работу краевой прокуратурой. Отмечается, что формат совместного приема осужденных будет использоваться в дальнейшем.

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Осужденные исправительной колонии №4, расположенной в поселке Ныроб Пермского края смогли попасть на дистанционный прием к сотрудникам силовых ведомств. Встреча в таком формате была проведена впервые, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Прикамье. «В Пермском краевом суде с участием с использованием системы ГАС „Правосудие“ проведен дистанционный прием осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-4. Прием осужденных в указанном формате проводится впервые и стал возможным благодаря поддержке руководства краевого суда», — отмечает пресс-служба омбудсмена. Прием осужденных вели прокурор края Павел Бухтояров, его заместитель Валерий Подгайный, первый замначальника ГУ ФСИН по Пермскому краю Самир Бабаев, а также помощник начальника управления Алексей Распопов и сотрудник аппарата омбудсмена Павел Левашин. Все обратившиеся получили необходимые разъяснения, ряд поступивших обращений принят в работу краевой прокуратурой. Отмечается, что формат совместного приема осужденных будет использоваться в дальнейшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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