16 августа 2022

В Челябинской области рабочего завода насмерть придавило плитой

© Служба новостей «URA.RU»
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Саткинский городской пруд. Архив. Сатка, саткинский пруд, насыпь
Несчастный случай произошел на предприятии в Сатке (на фото) Фото:

В Сатке (Челябинская область) на одном из промышленных предприятий рабочего насмерть придавило плитой. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Днем 16 июля слесарь занимался работой по замене труб на промпредприятии. Из-за нарушения техники безопасности на него упала плита. 33-летний мужчина погиб», — рассказал источник.

Проверку по факту смерти рабочего проводит Следственный комитет. В пресс-службу регионального ведомства направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Сатке (Челябинская область) на одном из промышленных предприятий рабочего насмерть придавило плитой. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Днем 16 июля слесарь занимался работой по замене труб на промпредприятии. Из-за нарушения техники безопасности на него упала плита. 33-летний мужчина погиб», — рассказал источник. Проверку по факту смерти рабочего проводит Следственный комитет. В пресс-службу регионального ведомства направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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