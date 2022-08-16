В Челябинской области рабочего завода насмерть придавило плитой

Несчастный случай произошел на предприятии в Сатке (на фото)
В Сатке (Челябинская область) на одном из промышленных предприятий рабочего насмерть придавило плитой. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Днем 16 июля слесарь занимался работой по замене труб на промпредприятии. Из-за нарушения техники безопасности на него упала плита. 33-летний мужчина погиб», — рассказал источник.
Проверку по факту смерти рабочего проводит Следственный комитет. В пресс-службу регионального ведомства направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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