Силовики откроют охоту на тюменских байкеров

17 августа 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

В областной ГИБДД отметили, что за поведением тюменских байкеров на дорогах следят сотрудники мотобата Фото: Александр Мамаев © URA.RU Серьезные аварии, спровоцированные мотоциклистами на тюменских дорогах, стали поводом для внеочередного рейда ГИБДД по проверке байкеров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Водителям этой категории будет уделяться особое внимание на ближайших выходных. Процедура проверки стандартная: это наличие документов на право управления, технику и т. д. Также, при наличии определенных признаков, водители могут быть проверены на опьянение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству рассказали о том, что за соблюдением ПДД мотоциклистами Тюмени следит специальный взвод ГИБДД. «Сотрудники мотобата областной Госавтоинспекции контролируют поведение водителей данной категории на тюменских дорогах в постоянном режиме. Необходимости в специализированных рейдах нет», — сообщили там URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский мотоциклист не справился с управлением и попал в аварию. В результате ДТП пассажир, который ехал вместе с ним, получил серьезные травмы и скончался на месте. По предварительным данным, байкер находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, ранее он был лишен права управления транспортом.

Серьезные аварии, спровоцированные мотоциклистами на тюменских дорогах, стали поводом для внеочередного рейда ГИБДД по проверке байкеров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Водителям этой категории будет уделяться особое внимание на ближайших выходных. Процедура проверки стандартная: это наличие документов на право управления, технику и т. д. Также, при наличии определенных признаков, водители могут быть проверены на опьянение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству рассказали о том, что за соблюдением ПДД мотоциклистами Тюмени следит специальный взвод ГИБДД. «Сотрудники мотобата областной Госавтоинспекции контролируют поведение водителей данной категории на тюменских дорогах в постоянном режиме. Необходимости в специализированных рейдах нет», — сообщили там URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский мотоциклист не справился с управлением и попал в аварию. В результате ДТП пассажир, который ехал вместе с ним, получил серьезные травмы и скончался на месте. По предварительным данным, байкер находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, ранее он был лишен права управления транспортом.