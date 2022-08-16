16 августа 2022

Силовики откроют охоту на тюменских байкеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мотосезона клуба Harley Davidson. Екатеринбург, мотоцикл, байкеры, harley davidson
В областной ГИБДД отметили, что за поведением тюменских байкеров на дорогах следят сотрудники мотобата Фото:

Серьезные аварии, спровоцированные мотоциклистами на тюменских дорогах, стали поводом для внеочередного рейда ГИБДД по проверке байкеров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Водителям этой категории будет уделяться особое внимание на ближайших выходных. Процедура проверки стандартная: это наличие документов на право управления, технику и т. д. Также, при наличии определенных признаков, водители могут быть проверены на опьянение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству рассказали о том, что за соблюдением ПДД мотоциклистами Тюмени следит специальный взвод ГИБДД. «Сотрудники мотобата областной Госавтоинспекции контролируют поведение водителей данной категории на тюменских дорогах в постоянном режиме. Необходимости в специализированных рейдах нет», — сообщили там URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский мотоциклист не справился с управлением и попал в аварию. В результате ДТП пассажир, который ехал вместе с ним, получил серьезные травмы и скончался на месте. По предварительным данным, байкер находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, ранее он был лишен права управления транспортом.

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Серьезные аварии, спровоцированные мотоциклистами на тюменских дорогах, стали поводом для внеочередного рейда ГИБДД по проверке байкеров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Водителям этой категории будет уделяться особое внимание на ближайших выходных. Процедура проверки стандартная: это наличие документов на право управления, технику и т. д. Также, при наличии определенных признаков, водители могут быть проверены на опьянение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству рассказали о том, что за соблюдением ПДД мотоциклистами Тюмени следит специальный взвод ГИБДД. «Сотрудники мотобата областной Госавтоинспекции контролируют поведение водителей данной категории на тюменских дорогах в постоянном режиме. Необходимости в специализированных рейдах нет», — сообщили там URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский мотоциклист не справился с управлением и попал в аварию. В результате ДТП пассажир, который ехал вместе с ним, получил серьезные травмы и скончался на месте. По предварительным данным, байкер находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, ранее он был лишен права управления транспортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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