Ирина Текслер посетила мотоклуб, участники которого работают волонтерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина, которая является учредителем регионального Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, посетила байкерский клуб Wings of Darkness. Жена главы региона попозировала на мотоциклах.

«Вчера случилась необычная встреча для Фонда 2020 — мы посетили байкерский клуб Wings of Darkness. Почему именно он, спросите вы? Все потому, что ребята работают, как мотоволонтеры, они сотрудничают с фондом „Русь“ и развозят наборы нуждающимся», — сообщается в Telegram-канале фонда.

Уточняется, что фонд решил поддержать байкерский клуб, который имеет активную социальную позицию. Встреча перетекла в организацию совместного мероприятия, о котором фонд обещает сообщить позднее.

Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив был учрежден в декабре 2020 года. Главными направлениями деятельность фонда являются борьба с коронавирусом, помощь в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями и отдельный большой проект по поддержке детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. Предусмотрены культурные и образовательные проекты.

Байкерский клуб развозит продуктовые наборы нуждающимся Telegram-канал Фонда 2020