В Челябинске состоялся первый в России фестиваль кокошника

В рамках V Всероссийского открытого женского форума «Стальное кружево Урала» состоялся первый Всероссийский фестиваль кокошника, объединивший поклонников русской моды, национальных традиций и современных тенденций. По словам председателя оргкомитета форума и супруги губернатора Ирины Текслер, кокошник занимает особое место в национальном сознании.

«Кокошник — часть нашей культурной идентичности. Прошли десятилетия, и мы вновь обращаемся к своим корням, имея возможность глубже изучить историю этого уникального аксессуара», — заявила Ирина Текслер и не исключила, что фестиваль кокошника станет ежегодным мероприятием.

В последние годы интерес к истории и культурному наследию страны заметно возрос, что отразилось и на популярности кокошника. Этот традиционный головной убор сегодня можно встретить как на известных представительницах светской жизни, так и на молодых девушках.

