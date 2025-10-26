Логотип РИА URA.RU
В Челябинске состоялся первый в России фестиваль кокошника

26 октября 2025 в 16:33
Фестиваль кокошника стал праздником русской моды

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В рамках V Всероссийского открытого женского форума «Стальное кружево Урала» состоялся первый Всероссийский фестиваль кокошника, объединивший поклонников русской моды, национальных традиций и современных тенденций. По словам председателя оргкомитета форума и супруги губернатора Ирины Текслер, кокошник занимает особое место в национальном сознании. 

«Кокошник — часть нашей культурной идентичности. Прошли десятилетия, и мы вновь обращаемся к своим корням, имея возможность глубже изучить историю этого уникального аксессуара», — заявила Ирина Текслер и не исключила, что фестиваль кокошника станет ежегодным мероприятием.

В последние годы интерес к истории и культурному наследию страны заметно возрос, что отразилось и на популярности кокошника. Этот традиционный головной убор сегодня можно встретить как на известных представительницах светской жизни, так и на молодых девушках.

В ходе форума были представлены коллекции известных дизайнеров, значительная часть которых была вдохновлена формами и стилем русского кокошника. Модели выходили на сцену в необычных головных уборах, гармонично вписанных в современные подиумные образы. Послом фестиваля назначена дизайнер Марина Вилисова, основавшая бренд ЭТНОfresh.

