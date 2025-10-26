Челябинского учителя уволили за подзатыльник школьнику
Учительницу из села Берлин наказали за непедагогические методы воспитания
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Троицком районе Челябинской области в селе Берлин учительницу отстранили от работы за подзатыльник ученику. Такая ситуация абсолютно недопустима и противоречит принципам педагогической этики, заявили в районной администрации.
«Руководством школы принято решение о немедленном отстранении преподавателя от занимаемой должности. Подобные случаи совершенно нетерпимы и требуют пристального внимания всех ответственных лиц», — заявили в администрации Троицкого района.
Скандал в селе Берлин разразился после того, как в соцсетях появилось видео, как школьник получает два удара по затылку за неправильное ударение. Однако мнение жителей по этой ситуации разделились. Кто-то считает, что педагога надо увольнять, другие встали на защиту учительницы.
«Вы работать учителем пойдете? Всех сожрали неадекватные родители. А, потом жалуетесь. Тот, кто записывал это видео: нужно было сначала заснять, что творит тот ребенок, который довел учителя. Вся школа его знает», — пишут односельчане в соцсетях Троицка.
Другие считают, что вина учительницы, что повелась на провокацию мальчика. И как квалифицированный специалист она должна была найти другие способы воздействия. Самые радикальные из них готовы сами «ударить учительницу» за жестокое обращение с ребенком.
В прокуратуре Челябинской области организовали проверку. Вопрос также находится на контроле управления по делам образования администрации ТМР.
- 1234526 октября 2025 18:52Любой, кто выступает за физическое насилие в отношении тех, кто находится под его опекой, в прямом смысле слова открывает ящик Пандоры. Существуют другие, проверенные и эффективные меры наказания за неподобающее поведение.